El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados El archipiélago marca las temperaturas nocturnas más altas en España

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:27

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha rebajado la alerta por altas temperaturas a prealerta en el conjunto del archipiélago.

Una decisión que ha tomado en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, que apuntan a una última jornada de temperaturas «anormalmente altas» tras el episodio de calor de los últimos días.

Y es que durante la madrugada de este sábado Canarias a alcanzado las temperaturas más altas de España con máximas de hasta 30 grados entre las doce y la una de la mañana en San Sebasián de la Gomera, Tenerife o en La Aldea de San Nicolás, Aguimes o Agaete, en Gran Canaria

Aún así, se esperan para este domingo «restos de calima» y temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar el intervalo entre los 30 y los 34 grados centígrados, especialmente en la costa y en las medianías del oeste y el sur de las islas.