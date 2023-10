Zapata da al Cabildo la última palabra en la planificación energética

Al Cabildo de Fuerteventura atribuye el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, la potestad para elegir la ubicación y en general la planificación de las empresas generadoras de energía. Esta decisión la tomará la primera institución majorera «de manera conjunta» con el Ejecutivo autónomo que, en los próximos días, abrirá el plazo de presentación de ofertas a las operadoras energéticas interesadas en las soluciones de la declaración de emergencia energética declarada en Canarias este lunes por el consejo de gobierno.

El responsable regional coincidió con el Cabildo majorero en la necesidad de aplicar esas medidas de emergencia energéticas «cuanto antes» y «deslocalizadas» de la central eléctrica del barrio de El Charco, en Puerto del Rosario. «Es una de las demandas formuladas por la presidenta Lola García y que la tendremos en cuenta en las soluciones de emergencia energéticas planteadas», confirmó Mariano Hernández Zapata.

Ampliar La presidenta Lola García y los dos consejeros regionales, Manuel Miranda y Mariano Hernández Zapata. Javier Melián / Acfi Press

La declaración de emergencia energética surge tras el desabastecimiento eléctrico de La Gomera del pasado 30 de julio «y que ha dejado clara la situación de déficit energético en la que también se encuentra Fuerteventura». El consejero canario trajo a colación el informe de Red Eléctrica Española, responsable del transporte eléctrico, que indicó en 2021 que la isla arrojaba un déficit de 30 megavatios. Esta cifra de déficit aumenta a 50 megavatios con informes más recientes.

A la vista de esta cifra de déficit energético de la Maxorata, que se une al de otras islas, el Gobierno de Canarias insta al Estado a que tome medidas «cuantos antes» y «singularizadas para cada una de las siete islas», siempre según las competencias y las responsabilidades de cada cabildo «para caminar juntos en la planificación energética de Canarias que debemos tener cuanto antes para acabar con esos déficits energéticos aportados por la operadora, en este caso Red Eléctrica».

La subida del déficit energético de Fuerteventura de 30 a 50 megavatios obedece a que no se ha llevado a cabo la renovación y la actualización de las centrales de generación eléctrica, aclaró el responsable regional de Energía. «Desde 2013, no se licita la renovación de ninguna central de generación energética, por tanto no se invierte, no se mejora ninguna de esas plantas, ni tampoco se permite la entrada de nuevos operadores energéticos, por eso de esos lodos, estos barros en la actualidad. No sólo por falta de renovación sino que tenemos unas centrales antiguas, con grupos que superan la edad útil de 25 años, que en algunos casos alcanzan los 40 y 50 años de antigüedad».

Por todo lo anterior, Hernández Zapata aseguró que la situación de generación energética de Canarias es «critica»

En el apartado de residuos, Hernández Zapata aseguró que Transición Ecológica ya encargó el proyecto de finalización de la planta de tratamiento de residuos, en el complejo medio ambiental insular de Zurita, en Puerto del Rosario. Una de las fases de este proyecto estaría finalizado en 2024 «y así iniciar la gestión responsable de los residuos».

Por su parte, la primera mandataria majorera espera que, en menos de un año, la planta de transferencia de Zurita y «el reciclado sea una realidad en Fuerteventura». Lola García también recordó al consejero regional las alegaciones presentadas por el Cabildo contra el PTCAN, además de la situación de emergencia energética que «debe responder a las necesidades y realidades de cada una de las islas, sobre todo en lo relativo a la implantacion de las energías renovables que no puede ser en donde las multinacionales quieran».

Lola García por último dejó claro que, por mucho déficit energético que acumule Fuerteventura, no se puede seguir aumentando la capacidad de potencia de la central eléctrica de El Charco «porque así lo ha pedido la ciudadanía» que clama por otra ubicación.