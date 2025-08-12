Vecinos de Antigua sí, antena no: la empresa desiste de la obra cerca de sus hogares

Desde hace un mes, la ciudadanía afectada se concentra a diario. Por iniciativa de CC Fuerteventura, Fernando Clavijo medió con el CEO de Tótem, la instaladora, que anuncia que desiste temporalmente de la torre de comunicaciones hasta encontrar otra ubicación. CC lamenta «la actitud del alcalde, Matías Peña, quien, lejos de atender esta demanda vecinal, ha contribuido a que el municipio se viera abocado a esta situación»

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 12 de agosto 2025, 13:08 Comenta Compartir

El pulso contra la instalación de una antena de 30 metros de alto en medio de Antigua lo ganan las vecinas y los vecinos. Cada día, invariablemente, protestaban contra la torre de comunicaciones que ahora Coalición Canaria (CC) anuncia que se frena.

La lucha vecinal fue y es diaria, llenando solares, balcones y ventanas, en contra de la antena. Cualquier espacio vale para expresar la oposición contra la obra de la torre de telefonía que -sin aviso- se encontraron una mañana cerca de sus hogares en el Camino de las Piletas, en Antigua casco. Fue a mediados de julio y las concentraciones empezaron primero al pie de la obra y después pasaron a las puertas del Ayuntamiento de Antigua.

La lucha vecinal también se acercó a Puerto del Rosario, ante la Dirección Insular de la Administración General del Estado, y las calles aledañas. En forma de suelta de sopladeras, de colocación de carteles en cada rincón del pueblo, de una instalación de tumbas y cruces cerca del centro de salud, la ciudadanía afectada no ha cejado en su reivindicación bajo la bandera de la salud y en pos de una alternativa de ubicación lejos de las viviendas.

Ampliar Protesta de la ciudadanía de Antigua en Puerto del Rosario. C7

Las vecinas y los vecinos también nombraron un abogado que se entrevistó con el alcalde Matías Peña, al que pidió la paralización de las obras que ahora ha llegado del lado de Coalición Canaria (CC) en Antigua y a nivel insular.

Los nacionalistas majoreros trasladaron esta protesta al secretario nacional del partido, Fernando Clavijo, quien comunicó este lunes que había mantenido un encuentro con el CEO de Tótem, que es la empresa que impulsa la torre de comunicaciones. En este encuentro con Clavijo, la empresa se comprometió a desistir temporalmente de la instalación en la ubicación prevista y a estudiar, junto al Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Antigua y el Gobierno de Canarias al estudio de nuevas alternativas que permitan mejorar la cobertura de la zona sin afectar de forma directa a las vecinas y los vecinos.

CC además lamenta «la actitud del alcalde, Matías Peña, quien, lejos de atender esta demanda vecinal, ha contribuido a que el municipio se viera abocado a esta situación».

Los nacionalistas también dan fe de que el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Antigua, David Alberto, detalló que no se le informó sobre las diferentes reuniones mantenidas entre la empresa instaladora de la antena y el alcalde desde finales de 2024. Alberto aseguró que tuvo conocimiento del proyecto en junio de este año «y, desde entonces, se sumó a la reivindicación vecinal con el objetivo de encontrar una solución y una alternativa a la instalación de esta infraestructura».

CC no se olvida de aplaudir «la entrega y el espíritu de brega de las vecinas y los vecinos de Antigua, quienes han sido los verdaderos impulsores del movimiento». Ahora sólo resta esperar a que tanto desde el Cabildo de Fuerteventura como desde el Gobierno de Canarias se trabaje para ubicar la infraestructura en una nueva ubicación.