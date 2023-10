La residencia de mayores de Gran Tarajal costará once millones a financiar por la UE

La residencia de mayores y el centro de día para personas con discapacidad intelectual de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, tendrá un coste de casi once millones de euros, en concreto 10.937.943, que se financiarán a través de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Tras más de 20 años de idas y venidas, incluido el cambio de ubicación de la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Tuineje comenzó este mes de octubre el trámite de revertir la propiedad del suelo en la zona de El Aceitún para la construcción de este proyecto que sin embargo se ha quedado fuera de plazo del segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, por ello el Gobierno autónomo y el Cabildo de Fuerteventura anunciaron este martes que echarán mano de la inversión europea durante la primera visita oficial de Candelaria Delgado, consejera regional de Bienestar Social.

La presidenta Lola García, el consejero de Acción Social, Victor Alonso, y la responsable regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado. Javier Melián / Acfi Press

El proyecto de residencia de Gran Tarajal, que cuenta con la declaración de interés insular desde julio de este año, vendría a equilibrar el índice de plazas sociosanitarias de Fuerteventura, que es el más bajo de toda Canarias, como recordó la presidenta majorera Lola García. Las 80 plazas del futuro centro de El Aceitún se dividen entre las 60 de la residencia y las 20 del centro de día.

La primera mandataria majorera Lola García subrayó que, además de la residencia sociosanitaria, el Cabildo busca suelo en Pájara, Antigua y La Oliva para atender a los mayores y a las personas con discapacidad. Este nuevo mapa sociosanitario de Fuerteventura, detalló Víctor Alonso, consejero de Acción Social del Cabildo, traza varias necesidades como un nuevo centro ocupacional en Gran Tarajal, la nueva residencia de mayores y centro de día del municipio de Pájara, el nuevo centro de día de la zona Antigua-Betancuria en Antigua y las dos residencias de mayores de La Oliva.

Otro momento de la primera visita oficial de Candelaria Delgado. Javier Melián / Acfi Press

«Todo el dinero de los fondos europeos Next Generation que no se han invertido en otras comunidades autónomas de aquí a 2026, ya he dado instrucciones para que se deriven a Canarias porque tenemos muchos proyectos de los cabildos a medias, en licitación o con el suelo en propiedad. Las islas están dejando de recibir muchos fondos europeos, a pesar de tener capacidad de gestión», aclaró Candelaria Delgado, responsable regional de Bienestar Social, que anunció que visitará cada dos o tres meses todas las islas con el fin de conocer in situ la realidad de cada una.

La presidenta Lola García y Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, durante su primera visita a Fuerteventura. Javier Melián / Acfi Press

Esta inversión se realiza de acuerdo al reparto de fondos entre los cabildos del eje de 'Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión' del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, destinada a la construcción y equipamiento por parte de los cabildos insulares de infraestructuras sociosanitarias en sus respectivas islas. Este fondo contempla una inversión global para todas las islas que asciende a 72 millones de euros.

La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo a diferentes variables de manera que el 60% del total de los fondos se establecen de acuerdo a la población de cada territorio en esta partida. El 40% restante se ha aplicado según el número de personas dependientes, mayores de 80 años, población entre 65 y 79años, la población con discapacidad reconocida superior o igual al 33% de 0-64 años y la ratio de plazas disponibles en relación con el índice promovido por la OMS para personas mayores (5 por cada 100) y la ratio de plazas disponibles según índice modelo de cobertura del 5% sobre el total de personas potencialmente dependientes entre 0 y 64 años.