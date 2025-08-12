Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reparto de agua en cubas en Costa Calma en junio de 2022. C7

El PP pide cubas de agua para El Roque, El Cotillo, Villaverde y Tefía

Agua ·

Mientras duren «las reiteradas averías», esta medida «tercermundista» garantiza el suministro a las familias. Los populares aseguran que algunas localidades del norte de Fuerteventura suman quince días sin suministro

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 12 de agosto 2025, 13:59

El PP de Fuerteventura solicita, en tanto en cuanto no se ofrezca una solución definitiva al problema del agua en distintos puntos de la isla, se pongan a disposición de los afectados por los cortes de agua cubas para paliar la falta de suministro que tienen estos momentos zonas como Villaverde, El Cotillo, El Roque o Tefía.

Para los consejeros del PP, esta solución de las cubas es «tercermundista pero, viendo el ritmo de ejecución de las obras, es la única manera de que una familia tenga agua y alguien responda desde las instituciones».

Los populares reconocen que el problema del agua requiere de soluciones a largo plazo. «Pero, en plena ola de calor, estar más de 15 días sin agua y que el Cabildo de Fuerteventura no ofrezca una solución alternativa, es inadmisible», reprocha el portavoz en el Cabildo majorero, Claudio Gutiérrez.

El PP solicita que, por la vía de urgencia, amparándose en la declaración de emergencia, se dé esta solución de las cubas de agua a las vecinas y los vecinos de los pueblos del norte y el sur de Fuerteventura, así como a ganaderos y agricultores «que ven peligrar sus ingresos por la falta de suministro y el silencio del Cabildo».

Reunión de las consejeras y los consejeros del PP. PP

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  5. 5 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  6. 6 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  7. 7 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
  8. 8 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  9. 9 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  10. 10 La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP pide cubas de agua para El Roque, El Cotillo, Villaverde y Tefía

El PP pide cubas de agua para El Roque, El Cotillo, Villaverde y Tefía