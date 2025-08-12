El PP pide cubas de agua para El Roque, El Cotillo, Villaverde y Tefía

Mientras duren «las reiteradas averías», esta medida «tercermundista» garantiza el suministro a las familias. Los populares aseguran que algunas localidades del norte de Fuerteventura suman quince días sin suministro

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 12 de agosto 2025, 13:59

El PP de Fuerteventura solicita, en tanto en cuanto no se ofrezca una solución definitiva al problema del agua en distintos puntos de la isla, se pongan a disposición de los afectados por los cortes de agua cubas para paliar la falta de suministro que tienen estos momentos zonas como Villaverde, El Cotillo, El Roque o Tefía.

Para los consejeros del PP, esta solución de las cubas es «tercermundista pero, viendo el ritmo de ejecución de las obras, es la única manera de que una familia tenga agua y alguien responda desde las instituciones».

Los populares reconocen que el problema del agua requiere de soluciones a largo plazo. «Pero, en plena ola de calor, estar más de 15 días sin agua y que el Cabildo de Fuerteventura no ofrezca una solución alternativa, es inadmisible», reprocha el portavoz en el Cabildo majorero, Claudio Gutiérrez.

El PP solicita que, por la vía de urgencia, amparándose en la declaración de emergencia, se dé esta solución de las cubas de agua a las vecinas y los vecinos de los pueblos del norte y el sur de Fuerteventura, así como a ganaderos y agricultores «que ven peligrar sus ingresos por la falta de suministro y el silencio del Cabildo».

Ampliar Reunión de las consejeras y los consejeros del PP. PP