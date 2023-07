La portensosa voz de Jazzmeia Horn resuena en el Palacio de Congresos

La 32ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más vuelve nuevamente a Fuerteventura este viernes 7 de julio, a las 20.30 horas, con un doble concierto que protagonizarán Jazzmeia Horn, una de las jóvenes voces del género más importante del momento; y Second Brain, un grupo emergente de música creativa y que fusiona música popular con el jazz, el funk y la psicodelia. La cita es en el Palacio de Congresos, en Puerto del Rosario, y las entradas se pueden adquirir en entrees.es.

Jazzmeia Horn (Dallas, Texas, 19/04/1991) ganó en 2015 el Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia. En la actualidad imparte clases de jazz en el NJPAC Well's Fargo (Programa de Jazz para jóvenes) y en Jazz In The Schools Program in Newark (New Jersey).

La historia de Second Brain comienza en Londres, de la mano del compositor y guitarrista Adrien Pigeat, y continúa en la isla de Reunión, donde se enfrentó a la música local para sintetizar una mezcla única. En un proceso que él describe como jazz en espíritu, rock en forma y funk en fondo, cultiva la ambigüedad entre estilos y busca la libertad que hace de cada concierto una experiencia nueva.

El Canarias Jazz & Más vuelve a contar con el apoyo del Gobierno canario, a través de la Viceconsejería de Cultura.