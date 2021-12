Pilar González cesa a la edil de Hacienda, de En Marcha La alcaldesa de La Oliva no argumenta la salida de Idayra Rodríguez. Los rumores de una posible moción censura, la segunda de esta legislatura, se redoblan

La crisis política está servida en el Ayuntamiento de La Oliva después de que la alcaldesa Pilar González cesara a Idayra Rodríguez, concejala de Hacienda y Recaudación, que milita En Marcha, el partido de Pedro Amador, teniente de alcalde y uno de los principales apoyos de la actual mayoría de gobierno. Esta retirada de competencias redobla los rumores de una posible moción de censura, la segunda de esta legislatura.

La exedil de Hacienda aseguró a radio Sintonía que «desconozco el motivo de mi cese» y añadió que «recibí la notificación ayer, miércoles, sobre las 11.00 horas y en los próximos días espero aclarar la situación».

La alcaldesa Pilar González no ha argumentado el cese de la concejala de En Marcha, que aporta cuatro concejales a la mayoría de gobierno de trece y que forman aún: PSOE, cuatro ediles; En Marcha, cuatro; Gana Fuerteventura, tres (una de ellas la alcaldesa); NC, uno; y PP, uno. Al equipo de gobierno también se le unió la exedil de Podemos.

Hay que recordar que la Corporación de La Oliva está formada por 21 concejales, con lo que la mayoría está en once ediles, aunque González Segura tenía mayoría bastante holgada que ahora se tambalea puesto que se presupone que Pedro Amador no se quedará quieto ante el cese de Idayra. Todas las miradas están puestas en CC, con siete concejales, que suman once con los cuatro de En Marcha de Amador, pero requeriría la dimisión en bloque de los actuales ediles, puesto que ya firmaron la primera moción de censura que colocó a Pilar González de alcaldesa en mayo de 2020.

La posible segunda moción de censura es sólo un rumor por ahora frente a una única certeza: los vaivenes políticos que le esperan de nuevo a La Oliva, que ya viene de tener dos alcaldes en menos de un año de la actual legilatura.