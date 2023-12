«Los parques renovables previstos en Fuerteventura generarían tres veces el consumo de toda Canarias»

Calero ha solicitado -sin respuesta- información sobre el desmantelamiento del tendido a 66 kilovoltios, una vez que entre en funcionamiento el nuevo trazado a 132.

– Sea cual sea la empresa eléctrica que gane el concurso de la emergencia energética convocado por el Gobierno de Canarias, ¿qué le va a exigir el Cabildo majorero a la hora de implantar los 50 megavatios para Fuerteventura y Lanzarote?

– Los condicionantes de este concurso dependen de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Lo que nosotros hemos pedido desde el Cabildo es que se tenga en cuenta la zona sur de Fuerteventura, que es la que tiene más necesidades energéticas. Por supuesto, también hemos exigido que no se tome ninguna medida que suponga extender la permanencia de la central térmica de El Charco, en Puerto del Rosario. En este sentido, hemos presentado recientemente alegaciones a la propuesta de resolución del Estado por el que se incentivan los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares. En este proceso en el que entendemos que, de alguna manera, se sigue dando cobertura a esas instalaciones. Seguimos exigiendo que esa central salga de esa zona, por lo que supone su afección a la salud de la ciudadanía.

– En la legislatura anterior, la Corporación Insular encargó a Gesplan catorce documentos de planeamiento. ¿Cómo van esos trabajos y cuándo finalizarán?

– La previsión depende de cada uno de estos documentos. Todo dependerá de los procedimientos, períodos y volumen de alegaciones que reciba cada uno de ellos. Ahora mismo nos están llegando las primeras entregas por parte de Gesplan, referentes a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Lo que corresponde ahora al servicio de Ordenación del Territorio es analizar los documentos que vayamos recibiendo para hacer los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Como decía, el Cabildo tiene el compromiso firme de que la ordenación sea una realidad de Fuerteventura para poder caminar hacia el modelo de isla que necesitamos.

Javier Melián / Acfi Press

– Uno de esos documentos es la normativa de las acampadas. ¿Dónde se podrá aparcar la autocaravana y montar la caseta?

– Precisamente, este es uno de los documentos que cuentan con un borrador avanzado. Lo que nos ha adelantado Gesplan es que la normativa ambiental a nivel nacional y europeo impide que las áreas de acampada coincidan con las zonas que se han utilizado de manera tradicional en Fuerteventura para esta práctica. En cualquier caso, cuando recibamos el borrador del documento, antes de dar ningún otro paso más, nos reuniremos con los ayuntamientos y campistas para exponerles el contenido de esta ordenanza.

– ¿Cómo va la redacción del Plan Territorial Especial para la implantación de proyectos energéticos alternativos?

– Este es otro de nuestros compromisos y seguimos trabajando en su adjudicación. Es importante que Fuerteventura tenga ordenación. Por supuesto que remamos a favor de las renovables. Son el camino a seguir para lograr el cambio de modelo energético y la descarbonización del planeta que necesitamos, pero siempre debe hacerse con planificación y cuidando el medio ambiente y el territorio. Sin olvidarnos de que los temas que afectan a Fuerteventura deben planificarse desde la isla, no impuestos desde fuera por multinacionales que no conocen la realidad insular y que sólo atienden al beneficio propio y no al de la ciudadanía.

– ¿Cuántos parques eólicos y solares están pidiendo al Cabildo informe de compatibilidad con el PIOF y qué pasará con ellos?

–Recibimos continuamente solicitudes que nos llegan tanto por el procedimiento ordinario, como por el procedimiento excepcional del interés general. Los solicitados por esta vía extraordinaria son los que más daño hacen a la isla porque se saltan el planeamiento. Por eso, presentamos recursos para detener los procedimientos que vengan autorizados por esta vía, que se utiliza de manera genérica, estereotipada y repetida en todos los proyectos. Lo que debería entenderse como algo excepcional lo han convertido en un procedimiento habitual para saltarse el planeamiento insular. En cuanto al número de parques eólicos y solares en Fuerteventura, con lo que hay previsto en el Plan de Transición Energética de Canarias 2023 (PTECAN), se generaría en la isla tres veces el consumo que necesitaría toda Canarias. Otro ejemplo, es la subvención de más de 80 millones de euros que ha sacado el Ministerio para proyectos energéticos en el archipiélago, de los cuales treinta proyectos van en Gran Canaria, ocho para Tenerife que cuenta con ocho veces nuestra población, once para Fuerteventura y cero proyectos para islas como Lanzarote que tiene, supuestamente, más necesidades energéticas que nosotros. Con lo cual, seguimos pensando que Fuerteventura está industrializando suelo de manera desproporcionada para sus necesidades y en comparación con otras islas. Por eso decimos que Fuerteventura debe dejar de ser el laboratorio para instalar proyectos de forma descontrolada y dañando nuestro territorio de manera irreversible. Lo que pedimos es que nos dejen ordenar y hacer las cosas bien.

Javier Melián / Acfi Press

– ¿Para cuándo le ha contestado Red Eléctrica Española comenzará a desmantelar la línea antigua a 66 kilovoltios, una vez terminado el nuevo tendido a 132 kilovoltios?

– Desde la Consejería de Ordenación del Territorio nos dirigimos al Gobierno de Canarias pidiendo que desmantele, de una vez, el tendido eléctrica de 66 kilovoltios, y no hemos recibido respuesta alguna hasta el momento. Este es un condicionante de la declaración de impacto ambiental del nuevo trazado de 132 kilovoltios. Sin embargo, el Ejecutivo no nos ha respondido y vamos a estar vigilantes para que se cumpla con este requisito. Sin duda, el tendido de alta tensión a 66 kilovoltios debe desaparecer por el impacto para la avifauna y el paisaje.

- La asociación de defensa patrimonial El Efequén denuncia afecciones al territorio a la hora de instalar las nuevas torretas a 132 kilovoltios. ¿Se presuponen que son legales?

- Estas obras, autorizadas por el Gobierno de Canarias, han contado siempre con el rechazo de la sociedad y de las instituciones majoreras. Por eso, el Cabildo recurrió en su momento el trazado y logró paralizarlo. Lamentablemente, la Comunidad autónoma hizo uso, una vez más, del recurso del interés general para su implantación, permitiendo con ello a Red Eléctrica que hiciera el trazado por donde quiso, sin tener en cuenta el daño que causara ni en el paisaje, ni en el medio ambiente. Las afecciones son claras, no hay más que ver el daño que ha provocado su instalación, abriendo nuevas vías y deteriorando entornos vírgenes. En cualquier, tengo constancia de que el área de Medio Ambiente, que dirige mi compañero Carlos Rodríguez, está siendo muy vigilante con el tramo que se está ejecutando.