Murales para embellecer puntos abandonados en La Oliva La primera de las actuaciones ha cobrado forma en Los Lajares

La Oliva Viernes, 5 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, que lidera David Fajardo, impulsa la renovación de diferentes puntos deteriorados e inacabados con la creación de murales que embellezcan el lugar a cargo del artista local Alejandro Mesa Fajardo. El objetivo es dar vida a aquellos sitios que parecen ser olvidados a pesar del elevado número de personas que transitan en sus alrededores cada día.

El primer punto es el Camino de Tisajoire, en Los Lajares, un lugar estratégico que se busca embellecer con esta forma de expresión artística que mimetiza el mural con el entorno natural de la zona a la vez que refleja las costumbres del pueblo majorero.

A través de esta acción se plantea una nueva perspectiva de enfoque con el que tratar a aquellos lugares inacabados y relegados al olvido, dándole voz al arte local y a la historia de nuestro pueblo, creando así un punto de interés que visitar tanto para locales como visitantes del municipio.

Valoración institucional

El alcalde, Isaí Blanco, destaca sobre la acción que «el arte sirve como vehículo para trasladar un mensaje importante, recuperar elementos olvidados y otorgarles una segunda vida. A través de estos murales ponemos el foto en cómo embellecer una zona que, a pesar de se transitada a diario por locales y visitantes de Los Lajares, estaba totalmente abandonada. De este modo, creamos un punto de interés que se aprovecha para contar la historia de los majoreros y majoreras.»

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, señala que «esta iniciativa surge con el fin de conseguir captar el interés de los residentes y visitantes de diferentes pueblos del municipio a un lugar que parecía ser olvidado. Este primer mural decidimos realizarlo en el Camino de Tisajoire, dando una segunda oportunidad a este lugar.»

«Lo que antes eran solo muros inacabados y abandonados que, mimetizados con el paisaje natural, se convierte en el lienzo sobre el que mostrar la obra de uno de nuestros artistas locales como lo es Alejandro Mesa, a la vez que recordamos las tradiciones y costumbres de la Isla.», añade Fajardo.

Esta acción se seguirá desarrollando en otros pueblos del municipio, buscando que los grafiteros respeten esta obra con el fin de que la historia, el arte y el mensaje de quién es el pueblo majorero perdure en el tiempo.