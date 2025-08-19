Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las actividades en la playa se desarrollan en horario de mañana y tarde. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara / Patricia BN

Así se mueve la 31ª Semana de la Playa de la Cebada

Cultura ·

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Cultura, organiza la programación cuyos actos principales son los conciertos de Antoñito Molina y de Manny Manuel.

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 19 de agosto 2025, 14:04

La Semana Cultural de la Playa de la Cebada, en Morro Jable, cumple 31 años de dinamización y lo hizo por la mañana con actividades con los jóvenes, auténticos protagonistas en la playa, donde se han divertido con juegos de mesa, talleres y las inscripciones para los torneos de vóley, fútbol y balonmano que prometen una semana llena de deporte y diversión.

La tarde también se desarrolla en la playa de la Cebada con más juegos y talleres para toda la familia. Las noches de la Semana Cultural las estrenó el show de breakdance de Los Baifos Callejeros y el Tributo a Fitos y El Fitipaldi en la plaza d e los Pescadores.

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Cultura, organiza la programación cuyos actos principal son los conciertos de Antoñito Molina y de Manny Manuel.

