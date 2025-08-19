Así se mueve la 31ª Semana de la Playa de la Cebada

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Cultura, organiza la programación cuyos actos principales son los conciertos de Antoñito Molina y de Manny Manuel.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 19 de agosto 2025, 14:04

La Semana Cultural de la Playa de la Cebada, en Morro Jable, cumple 31 años de dinamización y lo hizo por la mañana con actividades con los jóvenes, auténticos protagonistas en la playa, donde se han divertido con juegos de mesa, talleres y las inscripciones para los torneos de vóley, fútbol y balonmano que prometen una semana llena de deporte y diversión.

La tarde también se desarrolla en la playa de la Cebada con más juegos y talleres para toda la familia. Las noches de la Semana Cultural las estrenó el show de breakdance de Los Baifos Callejeros y el Tributo a Fitos y El Fitipaldi en la plaza d e los Pescadores.

