El alcalde Alejandro Jorge y Raquel Acosta, concejala de Cultura del Ayuntamiento del sur. Ayuntamiento de Pájara

La Semana Cultural Playa de la Cebada cumple 31 años dinamizando el sur de Fuerteventura

Cultura

Antoñito Molina y Manny Manuel, platos fuertes de la programación en Morro Jable del 18 al 24 de agosto

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:05

La 31ª edición de la Semana Cultural Playa de la Cebada, una cita que contará con una amplia y variada programación dirigida a todos los públicos, arranca este 18 de agosto hasta el 24. Las actividades se desarrollarán en Morro Jable bajo los auspicios del área de Cultura del Ayuntamiento de Pájara.

El Cabildo de Fuerteventura y las concejalías de Deportes, Juventud y Servicios Sociales del Consistorio del sur colaboran en la programación que arranca este lunes, 18 de agosto, a las 10.00 horas, con las inscripciones para los torneos deportivos de fútbol 4, Balonmano y Vóley, así como actividades como manualidades inclusivas a cargo de la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura (Adisfuer), juegos de mesa, juegos playeros, entre otras actividades.

A las 21.00 horas, tendrá lugar la inauguración de la 31ª Semana Cultural Playa de La Cebada, con la actuación del Tributo Fitos y El Fitipaldi.

El jueves, 21 de agosto, a las 22.00 horas tendrá lugar el concierto de Antoñito Molina, el cantautor gaditano aterriza en la isla de Fuerteventura durante su Tour Me Prometo.

El viernes, 22 de agosto, a partir de las 21.00 horas, sonará el décimo Festival de la Canción Playa de La Cebada, donde las promesas del municipio interpretarán sus canciones y, por primera vez, estarán acompañados con la banda Son de aquí y allá. Además, participará como artista invitado Manuel Estupiñan.

El sábado, 23 de agosto, se celebrará la Cebada Latin Fest 2025, con la actuación de Manny Manuel y más artistas.

El domingo, 24 de agosto, a las 11.00 horas se realizará la fiesta de la espuma con hinchables para los más pequeños y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la clausura del festival con el concierto de Los Diablos.

Durante esta semana, se llevarán a cabo en la playa de La Cebada diferentes actividades tanto deportivas como eventos culturales, torneos, música, festivales, talleres, juegos de mesa, bailes, teatro infantil, gymkana, etc.

