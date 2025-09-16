Luchada inclusiva en Puerto del Rosario

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El Cabildo, a través de las consejerías de Accesibilidad y Deportes, con Carmen Alonso y Luis González como consejeros titulares; organizó en el pasado fin de semana una jornada de lucha canaria adaptada; con la colaboración de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual y Auditiva Adivia Fuerteventura, así como de la Federación Insular de Lucha Canaria.

La actividad, en el terrero de lucha de Puerto del Rosario, estuvo enfocada en acercar el deporte tradicional a la ciudadanía, con especial atención a las personas con diversidad funcional.

El taller estuvo dividido en dos partes. Una primera fue teórica, en la que se explicaron las principales técnicas de lucha. Y una segunda parte resultó práctica, donde los participantes realizaron una exhibición de lucha canaria junto a profesionales de varios equipos de Fuerteventura. Se contempla repetir la experiencia.