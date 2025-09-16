Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Protagonistas de la singular luchada. C7

Luchada inclusiva en Puerto del Rosario

El singular encuentro se organizó por el Cabildo

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10

El Cabildo, a través de las consejerías de Accesibilidad y Deportes, con Carmen Alonso y Luis González como consejeros titulares; organizó en el pasado fin de semana una jornada de lucha canaria adaptada; con la colaboración de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual y Auditiva Adivia Fuerteventura, así como de la Federación Insular de Lucha Canaria.

La actividad, en el terrero de lucha de Puerto del Rosario, estuvo enfocada en acercar el deporte tradicional a la ciudadanía, con especial atención a las personas con diversidad funcional.

El taller estuvo dividido en dos partes. Una primera fue teórica, en la que se explicaron las principales técnicas de lucha. Y una segunda parte resultó práctica, donde los participantes realizaron una exhibición de lucha canaria junto a profesionales de varios equipos de Fuerteventura. Se contempla repetir la experiencia.

