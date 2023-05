Lola García: «Tenemos claro que con AMF no vamos a pactar»

- Es obligado empezar con el agua, o más bien su carencia en los últimos meses a lo largo y ancho de Fuerteventura. ¿Soluciones a corto y largo plazo, sobre todo porque verano a las puertas y por tanto aumento del consumo por los visitantes?

- Fuerteventura necesita un gran pacto por el agua para revertir una situación dramática que se está sufriendo como nunca en la isla. Los cortes se prolongan durante semanas y de manera generalizada por todo el territorio. Por eso, lo que necesita la isla es un gran acuerdo entre instituciones y será una realidad cuando empecemos a gobernar a partir del mes de junio. Siempre en coordinación con los ayuntamientos y dando celeridad a las obras recogidas en la emergencia hídrica desde julio de 2022. Medidas ya fijadas a corto plazo y que van a permitir mejorar la situación como la ampliación urgente de la producción en la planta de Puerto del Rosario. También seguir avanzando en otras obras necesarias como la desaladora del sur. Lo haremos, por supuesto, con un seguimiento diario del CAAF, a pie de obra y conociendo cual es la realidad de Fuerteventura. Ese es mi compromiso como presidenta.

- Sacó usted ocho consejeros en el Cabildo, uno más que en las elecciones de 2019, aunque necesita pactar para alcanzar la mayoría de doce. ¿Con quién de entrada no pactaría y con quién se lo está pensando?

- Quiero agradecer a la ciudadanía que ha depositado su confianza en nosotros y nos ha vuelto a dar la oportunidad de trabajar por Fuerteventura. Esto nos va a permitir dar la estabilidad que necesitan las administraciones públicas como el Cabildo de Fuerteventura. Sobre posibles pactos, tenemos claro que con AMF no vamos a hacerlo. Ha sido un partido desleal. No sólo hacia nosotros, sino a los vecinos y vecinas de Fuerteventura y la propia institución que ha quedado descabezada durante los últimos cinco meses. Desde luego que no podemos confiar en AMF. La ciudadanía merece el máximo respeto institucional

-Tras cinco meses de acuerdos del consejo de gobierno insular en minoría. ¿Se pondrá manos a la obra en revisarlos nada más tomar posesión o intuye que las indemnizaciones pueden hundir económicamente al Cabildo?

- Por supuesto. Lo primero que haremos tras tomar posesión es revisar con los servicios jurídicos del Cabildo todos los acuerdos que han sido adoptados sin respetar el quórum mínimo legal en consejo de gobierno. Advertimos desde un principio que se estaba actuando al margen de la legalidad. Existían informes desfavorables y posteriormente vimos como la Delegación del Gobierno en Canarias nos daba la razón. Lo importante ahora es actuar y evitar todas las posibles consecuencias que pueden tener esos acuerdos para el funcionamiento de la institución, su personal y para la población majorera. Evitando, precisamente, esas posibles indemnizaciones con dinero público que pueden llegar a ser millonarias.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- Nada más terminado el escrutinio, habló usted en la noche electoral de dar estabilidad a la primera institución majorera y calificó esta legislatura como de «auténtica locura». ¿Satisfecha de que el grupo de gobierno vuelva a estar compuesto por doce consejeros y once en la oposición?

- Desde luego. Han sido cuatro años duros. Especialmente estos último cinco meses en que, como dije, la máxima institución insular ha estado gobernada por sólo dos personas. Después de todo lo que ha pasado la población majorera, lo que queremos es seguir transmitiendo ilusión y esperanza. Las personas necesitan seriedad, responsabilidad, esfuerzo y trabajo. Eso es lo que vamos a hacer los ocho consejeros y consejeras de Coalición Canaria.

- En las elecciones pasadas, el PSOE le anunció la moción de censura el mismo día que tomó posesión como presidenta electa en 2019.

- La moción de censura es legítima y siempre está ahí esa posibilidad. Sin embargo, la diferencia de votos ahora es mucho mayor y espero, de verdad, que respeten la voluntad del pueblo que nos ha dado esta oportunidad para demostrar que Coalición Canaria va a trabajar y se va a esforzar por mejorar la Isla. Que actúen con lealtad institucional y a la ciudadanía, que es lo que merece Fuerteventura. Quiero seguir luchando por esta Isla.

- Somos la primera isla en gasto turístico y en estancia durante el primer trimestre de 2023, por encima incluso de Tenerife. ¿Qué planes tiene para mantener este liderazgo?

- Efectivamente. Los datos son esperanzadores y debemos mantenerlos definiendo el modelo de industria turística que queremos para Fuerteventura y garantizar su competitividad. Lo importante aquí es hacer que estos beneficios que nos deja el turismo lleguen a la población majorera. Que sean las personas que viven en Fuerteventura quienes se beneficien con empleo de calidad, salarios y condiciones dignas. Para ello, hace falta renovar los espacios turísticos, pero de modo razonable y proporcionado, conservando la esencia de Fuerteventura y con oportunidades de futuro para los que vivimos aquí. Que el crecimiento económico vaya de la mano de las necesidades de las personas, la protección del territorio y seguir diferenciándonos mediante nuestra cultura e identidad.

- ¿Y la residencia de mayores y centro de día por fin en Gran Tarajal, para cuándo y dónde?

- Lo que queremos es que sea una realidad lo antes posible. Son recursos muy necesarios dada la alta densidad de población mayor dependiente, además de la situación de personas cuidadoras que se encuentran en situaciones límites de agotamiento, estrés y depresión. Nos lo están pidiendo usuarios y familiares, y lo que hace falta es trabajar para tener de una vez esta residencia. Que se culmine su declaración de interés insular y se determine finalmente su ubicación. Pero trabajando con celeridad y dándole prioridad, además de tener recursos y centros de días en todos los municipios. Esto es lo que merecen las personas de Fuerteventura y en esa línea vamos a trabajar.

- Si piensa usted en gestión, ¿qué primer gran proyecto se le viene a la cabeza para esta próxima legislatura?

- Los hemos ido enumerando en esta entrevista y es que las preocupaciones más urgentes de la población son claras: mejorar el abastecimiento de agua con infraestructuras hidráulicas renovadas en toda la isla y la tan esperada desaladora del sur. También mejorar la atención sociosanitaria con la residencia de Gran Tarajal, centros de día en todos los municipios y los recursos que necesita todo el territorio insular, como el CAE del sur o agilizar la residencia insular de salud mental que ya se encuentran en licitación. No podemos olvidar mejorar en movilidad con un transporte público adaptado a la realidad de Fuerteventura y promover las oportunidades para nuestros jóvenes, que necesitan desarrollarse profesionalmente. Para ello, debemos resolver el problema de la vivienda y crear oportunidades en sectores innovadores como la industria del cine o el aeroespacial. Todos estos son retos a cumplir y lo vamos a hacer gracias a la confianza depositada por los electores.