Inauguración de la primera bodega de Fuerteventura con DOP Islas Canarias: Conatvs, en Lajares

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 6 de mayo 2025, 12:31 Comenta Compartir

La primera bodega con Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias en Fuerteventura, Conatvs, abre oficialmente sus puertas este viernes, 9 de mayo, a las 17.30 horas. Pedro Antonio Martín Hernández decidió en los años 90 del siglo XX convertir la tierra heredada de sus padres en un viñedo en gavias que recuperara las variedades de Fuerteventura, en colaboración desde 2013 con el enólogo Alberto González Plasencia.

Pedro (Lajares, La Oliva, 1965) es empresario de la restauración que llegó al cultivo de la viña y a la elaboración de vino casi por prescripción médica. «Hace unos años, estuve un poco delicado de salud, con mucho estrés, y el médico me dijo que me buscara un hobby, algo que me distrajera del restaurante». Cuando empezó a plantar parras en la finca del Coto del Medio que le dieron sus padres, eligó de todo un poco de Canarias: uva blanca Diego y Malvasía Volcánica de Lanzarote; Hoja Moral, Listán Negro, Listán Prieto, Vijariego de El Hierro y Listán majorera.

Ampliar Pedro Antonio Martín Hernández, en la vendimia de 2024, cuando cosechó más de 15.000 kilos de uva. Javier Melián / Acfi Press

Corría 2008 y en pocos años se convirtió en el primer viticultor de Fuerteventura con Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias. Hoy, sus cultivos se extienden hasta fuera de Lajares y sus vinos han recibido premios regionales e internacionales. Además de en el Coto del Medio, en Lajares, donde crecen unas 4.000 vides, tiene unas 3.0000 parras en El Majuelo, en el Valle de Santa Inés, y otras 3.000 en Betancuria.

La modernización de la bodega que se inaugura este viernes cuenta con dos subvenciones del Gobierno de Canarias: en 2022 recibió unos 13.000 euros de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; y en 2023, unos 70.000 euros de la Consejería de Economía, Industria y Autónomos.

La viticultura en Fuerteventura requiere de «mucho cariño, mucho cuidado, mucho mimo y estar siempre alrededor de las parras, mirándolas, por que en una semana se te puede ir la cosecha», avisa.