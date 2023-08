Pedro Martín:«No planto ni una parra más hasta que no tenga el agua asegurada»

«Blanca y tinta, las dos hemos recogido y terminado justo este fin de semana, que ya fue con mucho calor», puede decir ya Pedro Antonio Martín, el propietario de la bodega Conatvs, la única de Fuerteventura con Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias. Quince días duró la vendimia en Lajares, en el municipio de La Oliva, que se saldó con 13.000 kilos de uva, 8.000 kilos más que la cosecha de 2022, aunque este año marcada por los cortes de agua.

Antes de ahondar en la huella del problema del desabastecimiento de agua en sus parras, Martín Hernández (Lajares, 1965) describe que la uva recogida ha sido «buena en cantidad y en calidad». La subida en 8.000 kilos se debe a que en su finca tiene más viña en producción, «aunque ya lo dije: no planto ni una parra más hasta que no tenga el agua en condiciones» y ya entra directamente en el tema de los cortes de agua.

Parte de la cosecha de la uva blanca.

El desabastecimiento de agua ha sido «tremendo este año», tanto que Pedro Antonio deja claro que si hubiera tenido riego en condiciones «en vez de 13.000 kilos, hubiera cogido 16.000 kilos». Los cortes de agua en Lajares se han producido «en cualquier momento. A estar sin agua los fines de semana ya estábamos prácticamente acostumbrados porque ha sido de siempre, pero lo de entre semana no. Yo he llegado a estar este año un mes sin agua. Muchas veces, quince días. Otras, una semana. Así, todo el año».

En su finca, son unas 12.000 parras las que dependen del agua. «La uva, donde bebe más agua, está más grande, pero donde recibe menos riego es más pequeñita, muy buena de sabor, pero más pequeñita».

Ampliar C7

El viticultor lo reconoce esta vendimia: «he estado a punto de tirar la toalla muchas veces, pero también debo decir que la viticultura es una cosa que me gusta mucho». A los cortes de agua sumó este año la pérdida de mil litros de vino blanco porque se le abrió uno de los tanques , «se me venció la puerta y se me fueron mil litros por el desagüe. Esto es muy duro, muy duro. Vamos a ver si podemos aguantar».

Donde el pueblo de Lajares empieza a mirar hacia La Costilla y El Cotillo, el viticultor tiene la bodega y la finca, donde cultiva las variedades de uva blanca Diego y Malvasía Volcánica de Lanzarote; Vijariego de El Hierro y Listán majorera. Martín llegó al mundo del vino tras pasar por la restauración, de hecho siempre ayudada a su tío Luciano Rodríguez con las 400 parritas en los años 80 del siglo XX y siempre a partir de cepas antiguas que iba encontrando por Fuerteventura. El sobrino le salió adelantado en parras y aquella finca la convirtió en Conatvs.