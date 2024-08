«Las parras llevan muchos cuidados, muchos mimos»

El viticultor Pedro Martín Hernández, propietario de la bodega Conatvs, vendimia en Lajares. El resto de los viñedos se reparte entre El Majuelo en Valle de Santa Inés, Llanos Alegres en Lajares y Betancuria. La falta de frío no afectó a la cosecha de uvas, como si ocurrió este año con el olivo

Catalina García Lajares Sábado, 17 de agosto 2024, 20:15

Es sábado en Lajares, en el séptimo día de vendimia de la bodega Conatvs. El frescor del mar llega al malpey en forma de blandura desde El Cotillo. «Faltó frío este invierno, como ocurrió con los olivos, pero en el norte de Fuerteventura siempre hay más fresco que en el sur, lo que no ha afectado a la viña. Por lo menos, este año no ha faltado agua del Consorcio para regar», resume Pedro Martín Hernández, propietario de Conatvs.

Pedro (Lajares, La Oliva, 1965), para demostrar sus palabras, se acerca a las parras y enseña unos racimos pletóricos de uvas para confirmar el buen año: «Vienen cargadas». La vendimia empezó en Conatvs el 19 de julio, siempre desde temprano, «antes de que se meta el calor» y bajo la mirada del enólogo Alberto González Plasencia.

En este séptimo día de vendima, la cosecha se acerca a los 6.000 kilos «y seguramente cogeremos 1.000 o 2.000 kilos más que en 2023». El año pasado, se saldó con 13.000 kilos de uva, 8.000 kilos más que la vendimia de 2022.

Martín Hernández, empresario de la restauración, llegó al cultivo de la viña y a la elaboración de vino casi por prescripción médica. «Hace unos años, estuve un poco delicado de salud, con mucho estrés, y el médico me dijo que me buscara un hobby, algo que me distrajera del restaurante, que dedicara una parte del tiempo a relajarme».

Ampliar El médico recomendó a Pedro Martín que se buscara una distracción y eligió hacer vino. Javier Melián / Acfi Press

Entonces pensó en plantar parras, se vino para la finca del Coto del Medio que le dieron sus padres y empezó a plantar parras, «un poco de todo de toda Canarias»: uva blanca Diego y Malvasía Volcánica de Lanzarote; Hoja Moral, Listán Negro, Listán Prieto, Vijariego de El Hierro y Listán majorera. Corría 2008 y en pocos años se convirtió en el primer viticultor de Fuerteventura con Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias.

Ampliar La mayoría de las parras las tiene Conatvs en Lajares. Javier Melián / Acfi Press

Además de en el Coto del Medio, en Lajares, donde crecen unas 4.000 vides, tiene unas 3.0000 parras en El Majuelo, en el Valle de Santa Inés, y otras 3.000 en Betancuria. «Y por último tengo aquí, en Llanos Alegres de Lajares, donde pueden haber unas 5.000, pero son más de secano que de otra cosa».

Como cuando empezó no tenía el asesoramiento de Alberto González, «planté un popurrí». Ahora, en Lajares está dejando más uva blanca que tinta.

Agua y «mucho cariño, mucho cuidado, mucho mimo y estar siempre alrededor de las parras, mirándolas, por que en una semana se te puede ir la cosecha» no duda en señalar como secretos de la viticultura. Sobre el agua vuelve Pedro Martín, «tiene que ser buena y, para dar una producción aunque sea mediana, en Fuerteventura necesita una parra unos 400 litros al año».

Y se va con prisas, que ya el calor empieza a llevarse el frescor de la mañana. «Mira, estas uvas de aquí, estas son para el vino rosado», señala antes de irse.