La Finca de Ajuy: entre la reprobación y la polémica

La Finca de Ajuy, con años de antigüedad, vuelve a estar inmersa en la polémica después de que la oposición reprobara por el rechazo a la inscripción en dos registros de la propiedad al alcalde de Pájara, Pedro Armas, quien, por contra, asegura que los defectos son subsanables y que el suelo se podrá poner a nombre del Ayuntamiento del sur majorero.

El alcalde de Pájara, Pedro Armas, aclara que el proceso de inscripción de la Finca de Ajuy «no sólo no ha terminado, sino que no ha hecho más que comenzar». De la misma forma, esclarece que la denegación del Registro de Propiedad de Pájara es «subsanable, aportando la documentación necesaria», sin que varíe la validez o vigencia de la reciente adquisición ya que se disponen de escrituras públicas de titularidad del terreno.

La inscripción de la finca no ha sido ni rechazada, ni prohibida, sino suspendida por el defecto subsanable observado de «incongruencia de la resolución administrativa con la clase de procedimiento seguido». Lo único que expresa la suspensión es que, tal como ha llegado el documento, «es posible que tenga defectos de forma, no así de fondo», matiza el primer edil del sur.

El Ayuntamiento solicitó esta nueva calificación al Registrador Sustituto itinerante, y no al Registro de Arrecife, tal como se señala la oposición, y este confirma la nota de calificación del Registrador de Pájara.

La decisión que adoptó el Registro de Propiedades de Pájara se puede recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El Ayuntamiento ya ha interpuesto este recurso incidiendo en dos cuestiones: en la legalidad del expediente administrativo y que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la ley para poder adquirir dicha finca; y en que la causa de «incongruencia de la resolución administrativa con la clase de procedimiento seguido» no se puede aplicar en este caso.

No tocar la finca hasta no registrarla

En cambio, el PSOE, Juntos Por Pájara y Nueva Canarias destacan ante todo que el secretario general de la Corporación municipal aconseja no realizar intervenciones en la Finca de Ajuy hasta que esté debidamente registrada. Estas tres organizaciones políticas traen a colación que se han mostrado «siempre» a favor de la compra de estos terrenos, «A lo que nos oponemos son a las formas, pues tratándose de dinero público hay que ser transparente y el alcalde con sus actuaciones ha demostrado que no lo ha sido. Y porque además ha ido en contra de los informes municipales. La Finca podría haberse adquirido a un precio más razonable y con los informes favorables, y hoy la tendríamos inscrita en el registro de la propiedad a favor del Ayuntamiento de Pájara».

La reprobación del alcalde, en el pleno extraordinario solicitado por los tres partidos de la oposición, salió adelante esta semana gracias a los votos de toda la oposición y la abstención de Coalición Canaria, «lo que viene a significar que gran parte de su propio gobierno no comparte sus actuaciones respecto a la inscripción y la tramitación del expediente de la Finca de Ajuy». El PSOE, Juntos por Pájara y Nueva Canarias lamenta que el primer edil «sí ha contado con el fiel apoyo de la portavoz del Partido Popular, quien no ha dudado en tirar de su particular manual de demagogia para salir en defensa de su alcalde, acusando a la oposición sin un solo argumento».

En julio de 2022, el Ayuntamiento de Pájara cerró la compra de la Finca de Ajuy por 1,86 millones de euros. La finca comprende unas 58 hectáreas, desde la Madre del Agua hasta la playa, incluyendo varios palmerales casi centenarios, gavias y viviendas antiguas, todas en estado de abandono, entre las que se encuentran la Casa de la Aduana y los restos de la vía de la vagoneta. La adquisición se realizó con dos informes en contra de los propios servicios municipales: Patrimonio y Secretaría General.