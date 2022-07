Evelia García toma posesión como alcaldesa de Haría

El Ayuntamiento de Haría celebró hoy, martes, un pleno extraordinario, en el cual Evelia García tomó posesión de manera oficial como nueva alcaldesa del municipio norteño, tras la reciente dimisión de la anterior alcaldesa y tal como lo establecía el pacto entre la Plataforma del Municipio de Haría (PMH) y Coalición Canaria (CC).

El acto contó con la presencia de las dos formaciones políticas que conforman el grupo de gobierno y la ausencia de los concejales socialistas. García fue elegida como nueva alcaldesa por mayoría absoluta, contando con el apoyo del pacto PMH-CC y la abstención de la concejala no adscrita, Soraya Brito.

La nueva alcaldesa de Haría, Evelia García, mostró su satisfacción por «el honor y orgullo que supone estar al frente del municipio» y recalcó «las ganas de trabajar en lo que queda de legislatura para dejar huella en Haría, depositar nuestros esfuerzos en mejorar el bienestar de la población y remar conjuntamente hacia el progreso y crecimiento».

Con este nombramiento, siguió García, las mujeres «seguimos rompiendo el techo de cristal, en este caso concreto me corresponde a mí, pero vengo a representar a todas las mujeres de Haría que, por una u otra circunstancia, no han podido llegar. Me gustaría ser un símbolo de todas ellas, y es por ello que les confieso que, al ostentar este cargo, quiero ser más mujer y menos alcaldesa».

El equipo de gobierno de Evelia García, tras la toma de posesión. / José Luis Carrasco

«Somos conscientes de que queda mucho por hacer y, aunque lo que resta de mandato no sea mucho tiempo, queremos aprovecharlo al máximo para escuchar a las personas, cubrir todas las necesidades que estén en nuestras manos y apostar por la unión para que, entre todos y todas, lograr cumplir objetivos primordiales para Haría», manifestó la nueva alcaldesa.

Con respecto a los objetivos a cumplir durante lo que le queda mandato, avanzó que en los próximos meses trabajará en un nuevo convenio para los trabajadores municipales, en fórmulas de entendimiento con el Cabildo Insular, «siempre pensando en el bien y en el futuro del municipio; en un plan para salvar nuestro palmeral y en un método para agilizar el pago y hacer más efectivas las becas».

En los próximos meses también adelantó que «seguiremos reforzando la cultura, el arte, la juventud, la agricultura y ganadería, o la atención a nuestros mayores, áreas especialmente afectadas tras la pandemia que necesitan nuestra ayuda y que han demostrado con creces su importancia en la sociedad del norte de Lanzarote».

«Estamos convencidos de que vamos a contar con el respaldo de la gente para demostrar que el cambio es una realidad», concluyó su discurso de investidura.