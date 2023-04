El presidente Sergio Lloret asegura que Inspección de Trabajo no le notificado ninguna multa al Cabildo por darse de baja en el régimen general para no coger las seis semanas de paternidad

Lloret asegura que este martes, cuando saltó la noticias de la multa al Cabildo, aún la Inspección de Trabajo no le había notificado nada y volvió a comparar su renuncia a la baja por paternidad con los meses que estuvo de alcalde en Tuineje, cuando no estaba de dado de alta por el Ayuntamiento del sur durante la legislatura pasada. «Estuve un año y tres meses ejerciendo las funciones de alcalde sin estar liberado», con lo que considera que no existe «ninguna obligación para ningún cargo público de estar liberado para ejercer las funciones que se derivan del cargo por parte de la institución pública».

El primer mandatario insular insiste en que las seis semanas que trabajó sin cobrar resultó «en mi perjuicio, pero con la resolución de la Inspección de Trabajo que nos llegue, así contestaremos, pero antes de conocer el contenido exacto sí que aseguro que nadie me dijo que fuera una situación irregular ejercer un cargo público sin cobrar de la institución pública». El presidente aclara que compareció cuando se le requirió la Inspección de Trabajo y aportó la documentación solicitada por la denuncia presentada por la asociación ecologista Agonane. «Parece que hay cosas que llegan antes a las redes sociales y a un medio de comunicación que al propio Cabildo». En cualquier caso, Lloret afirma que actuará «con prudencia y respeto hacia todos los organismos y, cuando llegue cualquier tipo de resolución a esta Corporación, pues contestaremos porque seguro que todos tendremos un trámite de audiencia o alegaciones, repito que cuando tenga conocimiento del asunto».