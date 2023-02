Los ecologistas denuncian al presidente Sergio Lloret ante la Inspección de Trabajo

A la polémica sobre la falta de quórum en el consejo de gobierno insular, el presidente majorero Sergio Lloret suma ahora la denuncia interpuesta por el colectivo Agonane ante la Inspección de Trabajo por trabajar de manera supuestamente irregular de acuerdo a la normativa laboral vigente tras renunciar a las seis semanas de baja por paternidad. Los ecologistas sostienen que el primer mandatario es, en su opinión, «un trabajador ilegal», desde el momento que se da de baja en la Seguridad Social, pero sigue al frente del Cabildo.

En su denuncia ante la Inspección de Trabajo, los ecologistas del colectivo Agonane sostienen que el primer mandatario de Fuerteventura debía estar de baja laboral cumpliendo con las seis semanas de permiso por paternidad «que son de obligatorio disfrute, según la normativa recientemente aprobada para facilitar el compartir entre los dos progenitores, padre y madre, las circunstancias inaplazables de la llegada de su hijo» en enero.

Sin embargo, denuncia Agonane, «para soslayar el cumplimiento de esta norma y poder seguir trabajando» Lloret optó por darse de baja como trabajador ante la Seguridad Social y seguir con sus tareas laborales habituales. Esta decisión supone « una infracción flagrante del ordenamiento laboral, asistiendo a inauguraciones, ruedas de prensa, conferencias informativas, presentaciones de proyectos y convocatorias de plenos en el Cabildo, adjudicando partidas grandes y pequeñas, etc».

Los ecologistas matizan que no entran a valorar « el poco respeto por la legalidad laboral que implica esta actitud, -por más que el se justifique diciendo que no cobra su sueldo y que lo hace por responsabilidad y porque se lo debe a los ciudadanos de Fuerteventura, consideramos que todas estas tareas no puede realizarlas obviamente a título personal como si fueran un hobbie, sino que es una actividad laboral en toda regla que únicamente desde su puesto de presidente del Cabildo pueden ser llevadas a cabo; pero esto es incompatible con haberse dado de baja en la Seguridad Social, pues automáticamente se convierte en un trabajador ilegal. Y todo ello con el agravante de que, como presidente, Lloret debería dar ejemplo en cuanto al cumplimiento de la legalidad».

Agonane explica que su denuncia deriva de la «aparente pasividad de las distintas administraciones y actores socio políticos de Fuerteventura frente a esta situación, y sobre todo porque la actividad incesante del primer mandatario estos días se centra sobre temas que pueden afectar gravemente al medio ambiente, y dado que sus consecuencias pueden ser irreversibles».