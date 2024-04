David de León: «El crecimiento económico no puede ser a costa de la destrucción del patrimonio»

De León se ha convertido en el adalid del antiguo Puerto de Cabras al dar el primer paso para dotar a la capital y resto del municipios de un catálogo de protección cultural.

– Lo que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no consiguió en la pasada legislatura, parece que usted lo va a lograr: la elaboración del catálogo de protección cultural.

– Estamos dando los primeros pasos para que esto sea una realidad, es un procedimiento largo y continuaremos trabajando para que se pueda concluir, pero mi intención en esta legislatura no es sólo finalizar ese tan necesario catálogo. Es importante recalcar que esta medida viene amparada y respaldada por informes técnicos y jurídicos tantos internos como externos al Ayuntamiento y reforzada por los organismos con mayor capacidad legal en esta materia, como la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular.

– ¿Levanta ampollas la suspensión de las licencias de obras para edificaciones históricas y yacimientos o, por el contrario, cree usted que la mayoría de los ciudadanos de Puerto del Rosario está a favor de conservar el viejo Puerto Cabras?

– Entiendo que cada uno tendrá su propia opinión en función de sus intereses, criterios y planteamientos, pero mi labor como responsable de área de Patrimonio Histórico no es favorecer intereses particulares sino ajustarme a la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural, la cual, obliga a los ayuntamientos tanto a tener un catálogo de protección cultural actualizado y en vigor como a difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural canario que radiquen en el municipio. Nuestra misión como institución pública es dar a conocer el patrimonio histórico del municipio, ponerlo en valor y preservar lo que hay para que el legado que nos han dejado nuestros antepasados no se pierda. Ni esta medida es eterna, ni es nuestra intención dejar los inmuebles intactos hasta que se caigan por el deterioro. Lo que quiero trasmitir a la ciudadanía, es que esta medida provisional tiene la intención de producir un bien mayor para todos, frenando temporalmente acciones que puedan producir daños irreversibles en el patrimonio arquitectónico antes que podamos entender su importancia, su valor y su necesidad de protección.

– ¿Hay en el área de Urbanismo alguna licencia de obra o demolición de estas viviendas antiguas ya en marcha y a la que no le afecta la suspensión aprobada en pleno esta semana?

– La suspensión no opera sobre las licencias solicitadas hace tres meses o más. Hay algunas licencias solicitadas con anterioridad y con esas debemos continuar el procedimiento y tramitación, pero la mayoría de ellas son de rehabilitación o reforma.

– De las casas derribadas del casco antiguo, ¿cuál lamentó más por su importancia histórica?

– No hay ninguna más importante que otra. Todas tienen su valor. Todas son parte insustituible de algún aspecto de nuestro pasado que nos ha impulsado hasta lo que somos como municipio a día de hoy. Testigos de lo que fueron nuestros orígenes, que no por modestos son menos valorables y respetables. Somos un municipio que, a pesar de nuestros austeros comienzos, hemos llegado muy lejos, y eso es gracias al trabajo y al tesón de nuestros antepasados, quienes con muy pocos recursos nos enseñaron a generar riqueza. No debemos menospreciar esto, sino estar orgullosos, honrarlos y respetarlos.

Ampliar David de León en las casas del antiguo Puerto de Cabras. Javier Melián / Acfi Press

– Sin salir del antiguo Puerto de Cabras, el Cabildo compró en la pasada legislatura tres edificaciones, la antigua pensión donde se alojó Olivia Stone, la casa del primer presidente del Cabildo y la sede del primer Cabildo. ¿Qué podrían albergar según las características y origen de cada inmueble?

– Como bien has dicho, esas casas las compró el Cabildo de Fuerteventura, por lo que deberían ser ellos quienes contestaran esta pregunta, pero sí que este ayuntamiento estará predispuesto si la institución insular lo creyera oportuno a colaborar con todos los recursos que podamos en dar el mejor uso posible a estos históricos inmuebles.

– Hay más casas y construcciones antiguas, aparte de en la capital, en el resto del municipio, ¿cuáles se le vienen a la cabeza por su importancia patrimonial?

– Por suerte hay muchísimos inmuebles y bienes culturales en todos los pueblos del municipio que forman parte de un preciado legado cultural e histórico. Sería fácil nombrar algunas casonas que son conocidas por todos y dejar fuera otras que por su sencillez arquitectónica pudiéramos pensar que son menos importantes, pero no sería justo con dichos inmuebles. Todas se hicieron con el esfuerzo de nuestros antepasados y todas merecen nuestro respeto.

– Llega a la política procedente del movimiento vecinal.

– He de reconocer que el haber estado muchos años en el movimiento vecinal me da cierta ventaja a la hora de saber cuales son los principales problemas y las preocupaciones de la ciudadanía de este municipio y muy especialmente de los pueblos. He tenido la suerte de haber sido presidente de una asociación que ha luchado muchísimo por el patrimonio cultural del lugar y Guisguey no es solo un ejemplo de conservación sino un ejemplo de movimiento vecinal del cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido. Con muy pocas manos al ser un pueblo de poca población, pero todas unidas, se pueden conseguir objetivos que pueden parecer a priori imposibles de lograr.

Ampliar El edil de Patrimonio Histórico está a favor de peatonalizar las calles más antiguas de la capital. Javier Melián / Acfi Press

– El alquiler vacacional va escalando en las viviendas de Puerto del Rosario, también del viejo casco. ¿A favor o en contra de la regulación que propugna el Gobierno de Canarias?

– Es indudable que los cascos antiguos están en zonas privilegiadas cuyo suelo tiene un alto valor por metro cuadrado, lo que las hace muy susceptibles a la especulación y al ánimo de lucro. No estamos en contra del desarrollo económico del municipio, ni mucho menos de una oferta alojativa de calidad, pero este crecimiento no puede ser a costa de la destrucción del patrimonio, esto sería antagónico. El patrimonio atrae al turismo. Creo que todos, cuando vamos de viaje, buscamos visitar los lugares históricos, por su belleza, por su solera, porque nos conecta con la cultura del sitio y por mil razones más. Es por eso por lo que debemos ser cuidadosos y promover una sana simbiosis entre lo turístico y lo patrimonial, generando proyectos integradores, que resalten nuestra cultura mediante la preservación de los elementos patrimoniales y que nos den un atractivo turístico diferenciador y único, que es la fin y al cabo lo que nos seguirá haciendo atractivos para el visitante.

-¿Qué hacer con la zona de la antigua plaza de España en medio de Puerto del Rosario?

- Evidentemente fue una pena perder la plaza más emblemática del viejo Puerto Cabras y nos encantaría devolverle a la ciudad su atalaya. Recuperar un espacio público sito en un enclave privilegiado de nuestro casco antiguo servirá no sólo como mirador al litoral de la ciudad, sino como zona de esparcimiento y encuentro para la ciudadanía y visitantes de nuestra capital y que además se enlazaría a la perfección con el nuevo proyecto de rehabilitación que actualmente se esta desarrollando en el mercado municipal.

- ¿Rompe una lanza a favor de peatonalizar más calles por su importancia histórica y cuáles?

- Al igual que sucede en otras ciudades, el casco histórico de Puerto del Rosario debería estar libre de tráfico y desde esta Corporación ya se como evitar el tráfico y estacionamiento de vehículos en el tramo de la calle Virgen del Rosario que va desde el Cabildo hasta el Ayuntamiento. Estas medidas, a priori puede causar a corto plazo algunos inconvenientes para los vecinos pero posteriormente produce muchísimos más beneficios que perjuicios y estas medidas facilitaría la visita y apreciación de los conjuntos históricos además de promover el turismo y los negocios con espacios al aire libre. Nuestro casco antiguo no es muy amplio. Constituye sobre todo las calles inmediatamente paralelas a la avenida marítima y aledañas a León y Castillo, antigua calle Real o Principal. Sería ideal que junto a otras pequeñas calles cercanas estuvieran peatonalizadas, pero para ello deberíamos trabajar paralelamente en un transporte público de calidad y zonas amplias de estacionamiento en la periferia y lograr así una ciudad sostenible, moderna pero respetando su historia, eficiente y amable con sus habitantes y atractiva para los que nos visitan.