El Colorao: de Tetir a Hollywood

El timplista majorero Domingo Rodríguez El Colorao rueda en Fuerteventura con la cineasta y directora María Sanz Esteve un cortometraje sobre el médico de los corderos

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:42

El timplista Domingo Rodríguez El Colorao rueda con la cineasta María Sanz Esteve el cortometraje sobre el médico de los corderos, a quien da vida, que se basa en el libro de Jesús Giráldez. En sus redes sociales, el músico majorero da explicaciones de por qué desde hace meses «que arrastro estas pintas, para que no me sigan preguntando».

El pelo largo y la barba que luce el timplista metido a actor es parte de su caracterización de Agustín Afonso Ferrer (fallecido en 1946).

El Colorao bromea con que «a mi edad he descubierto que el cine es lo mío. Así que próximamente debutaré en la gran pantalla: de Tetir a Hollywood», para luego asegurar que el rodaje resulta «una experiencia maravillosa el interpretar al médico de los corderos, personaje del que escuché hablar desde chiquillo. Dentro de un par de meses verá la luz».

Ampliar Algunos momentos del rodaje del cortometraje de María Sanz protagonizado por el timplista. C7