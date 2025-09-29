Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Sanz y la responsable de la Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, en el rodaje. C7

El médico de los corderos inspira a la cineasta María Sanz

Rodajes en Canarias ·

La historia parte del libro de Jesús Giráldez sobre Agustín Ferrer. La guionista y directora rueda el primer avance de su proyecto cinematográfico que también se nutre del paisaje de Fuerteventura, que actúa como un personaje más

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30

El médico de los corderos ha inspirado a la cineasta María Sanz Esteve, quien rueda en Fuerteventura Impares, el 'teaser' de su primer proyecto de largometraje como directora y guionista titulado La isla de los prodigios. Un proyecto que lleva dos años en desarrollo.

Se trata de un proyecto que lleva dos años en desarrollo y que será la ópera prima de Sanz, una mujer vinculada desde hace más de veinte años a la industria cinematográfica en Fuerteventura.

La historia se inspira en el libro sobre Agustín Afonso Ferrer (fallecido en 1846 en Fuerteventura) que se titula 'El médico de los corderos' de Jesús Giráldez, abordando temas universales como la importancia del bien común, la vocación y el espíritu incombustible de los majoreros. Además, el proyecto se nutre de la fuerza catártica del paisaje de Fuerteventura, que actúa como un personaje más dentro de la narrativa.

María Sanz trabajó durante siete años en Londres, entre producciones independientes y filmoteca. En el año 2000 se traslada a Fuerteventura y en 2006, crea Dunes Films, productora del documental Desde la otra orilla y los cortometrajes Serendipia, Neuroyerto y El Regalito, y coproductora de los cortometrajes Rutina de Sebastián Álvarez Castro y Taxi Please de Lorenza Machín, y productora asociada del cortometraje Las Gafas de Alberto García.

María Sanz reside desde hace 25 años en Fuerteventura. C7

