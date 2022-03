Juan Jiménez: «No voy a callar ante las averías, los cortes de agua y las obras pendientes»

La construcción de las nuevas casas consistoriales, cuyo proyecto tiene una partida de 150.000 euros en el presupuesto de la Comunidad autónoma , será dentro de tres años

- ¿Para cuándo la ciudadanía podrá usar el paseo marítimo de Los Pozos al antiguo parador de Playa Blanca, que es una de las obras más señeras de la capital de esta legislatura?

- Ya teníamos que haberla inaugurado, pero debido a un problema con la empresa adjudicataria, que estamos tratando de solventar, se ha retrasado un poco. Espero que la conclusión de esta obra emblemática para Fuerteventura y Puerto del Rosario no se retrase mucho más.

- Otra de las obras, la de rehabilitación de la molina de la Charca, ha tenido muchas críticas por su acabado alejado de las viviendas tradicionales de Fuerteventura.

-No es una vivienda, sino una edificación de tipo industrial que tiene una tipología acorde a su fin que, además, los criterios de su rehabilitación vienen perfectamente recogidos en el pliego de condiciones técnicas que se ajustan a las características de su estado original. La molina de la Charca también se convertirá en un punto de atracción turística y de gran valor patrimonial.

- Ahora mismo, la capital tiene dos grandes obras en marcha, no tanto por su calado como por su situación: la rotonda de León y Castillo con Secundino Alonso; y la peatonalización de la continuación de la Primero de Mayo hasta la conocida como rotonda de la cabra. ¿No se podían haber ejecutado en distintas fechas para no coincidir?

- Es posible, pero de todos modos están previstas vías alternativas de acceso. Además, la obra del rodonal de Secundino Alonso, con la glorieta en su intersección con León y Castillo, se está ejecutando a un ritmo alto, con lo que cabe esperar poco tiempo de coincidencia entre ambas. Esa zona, con la rodonal concluida, conferirá un aire nuevo a nuestra ciudad.

- El PP le preguntó en qué consiste el proyecto de Primero de Mayo hasta la cabra. ¿Tanto va a afectar al tráfico?

- La oposición debería informarse mejor sobre las obras públicas, así como en todo lo demás, con lo que podría dejar de crear confusión. Esa obra no afectará al tráfico y sí creará un espacio de gran interés que le dará una imagen renovada, más accesible y cómoda al centro de la ciudad, cuya cara está cambiando sustancialmente para bien.

- ¿No se ha planteado elaborar un plan de reordenación del tráfico de vehículos y de trazado de calles para evitar atascos y uso de las mismas vías para unir un barrio con otros?

- Sí, efectivamente. No obstante, las distintas actuaciones en la mejora de las distintas calles y vías de Puerto del Rosario, así como las ampliaciones de las plataformas viarias y los cambios de sentido de determinadas calles están orientados hacia la consecución de ese objetivo.

- ¿No teme que las diferencias más que patentes entre el Ayuntamiento y el Cabildo pasen factura a los ciudadanos, en el sentido de que se puedan perder subvenciones u obras?

- No existen diferencias en lo esencial entre ambas instituciones, más allá de lo que desde el Ayuntamiento entendemos como la exigencia de lo competencialmente propio al Cabildo, como la adecuación de vías como Juan de Bethencourt o el acceso desde Risco Prieto, que el CAAF resuelva las averías y cortes en el suministro, o el mantenimiento de sus espacios públicos en el municipio o sus zonas ajardinadas. Lo que yo no puedo hacer es callar ante esas situaciones porque temiera la suspensión de ayudas, sobre todo porque las instituciones públicas no son grupos mafiosos que se reprochan ajustes de cuentas.

- Cuando llueve, la avenida marítima, a la altura de Los Pozos, sigue cortándose por el agua. ¿Cuál es la solución?

- La trama urbana originaria de Puerto del Rosario, la de Diego Miller, está trazada en torno al viejo embarcadero sobre el que crecería Puerto Cabras, cuesta arriba, hacia el barranco y subsiguientes ramales. Ello propició que Puerto del Rosario se desarrollara en una permanente pendiente que tiene su especial incidencia cuando llueve considerablemente, para lo que se estructuró, y se está mejorando, el sistema de imbornales para el desagüe de pluviales.

- La rehabilitación de los parques infantiles ha sido uno de los caballos de batalla del PP. ¿Para cuándo terminados?

- Está previsto que puedan estar operativos para inicios de verano. Estamos instando a la empresa que ejecuta los trabajos para que agilice las obras de nuestros necesarios parques infantiles que todos los niños merecen.

- ¿Cuántos fondos destina el Gobierno de Canarias a las nuevas casas consistoriales y dónde se ubicará? ¿Tiene proyecto?

- Los presupuestos de la Comunidad Autónoma prevén inicialmente 150.000 euros para la elaboración del proyecto del nuevo Ayuntamiento que tenemos previsto. Quiero que sea una realidad en los próximos tres años, porque Puerto del Rosario necesita un ayuntamiento a la altura de su dimensión social y administrativa. Actualmente está en estudios preliminares sobre los que proyectarlo.

- La política de Personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sobre todo en lo tocante a la bolsa social de trabajo, ha sido la diana de toda la oposición. ¿Cómo la defiende?

- Ya el área de Recursos Humanos zanjó cualquier duda al respecto cuando se definieron los criterios de admisión en dicha bolsa de trabajo, independientemente de que se sembraran dudas sobre la idoneidad en su conformación, algo que se desliza desde la oposición cada vez que se lanza una oferta pública de empleo. El proceso administrativo se hizo correctamente. Por cierto, nunca antes como hasta ahora se había creado tanto empleo desde el Ayuntamiento de nuestra capital. No obstante, somos el municipio de más de 40.000 habitantes con mejores datos de empleo de toda la provincia de Las Palmas, con los mejores datos de los últimos catorce años. Seguiré promoviendo programas de empleo como hasta ahora.

- Y van dos parques fotovoltaicos aprobados por el Gobierno de Canarias, de sus mismas siglas políticas, alrededor de la capital que amenazan con tapizar de placas solares el paisaje y que además establecen la obligación de sendos cambios en el PGO. ¿Presentará recurso el Ayuntamiento? ¿Qué hacer frente a estos dos proyectos y los siguientes que están llamando a la puerta?

- Desde el momento en que el artículo 6.bis de la Ley del Suelo, impulsada por CC, permite la declaración de interés general para cualquier proyecto energético, impidiendo así que cualquier ayuntamiento pueda mantener su potestad para conceder licencias a tal efecto, ningún informe municipal es vinculante ante ello. Sin embargo, los cabildos sí están facultados para informar sobre la idoneidad de cada proyecto con determinación técnica territorial, ya que la implantación de proyectos energéticos se consideran dentro de la ordenación insular. Pues eso es lo que está ocurriendo, por lo que estamos pidiendo al Gobierno un cambio legislativo que impida que no se actúe con un patrón racional y que no se tienda a la dispersión y sí con un criterio de concentración, es decir, con la concepción de parque energético.

- ¿Se ve repitiendo como candidato a la alcaldía a pesar de que Blas Acosta repite como secretario insular del PSOE?

- ¿Por qué iba a ser eso un problema? Ya era Blas Acosta secretario general cuando yo aún no era alcalde. El PSOE es un partido que protege y potencia su patrimonio institucional. Aún así, intuyo que su pregunta se ampara en un equívoco que, sobre todo, difunden interesadamente nuestros adversarios políticos. Blas y yo somos buenos compañeros entre sí y conscientes de nuestra responsabilidad en la organización y así seguirá siendo. Por cierto, yo también soy el secretario general de mi agrupación. Seré candidato si el partido así lo quiere.

- La amenaza incumplida de la censura le ha seguido durante toda la legislatura. ¿Así será hasta mayo de 2023?

- Esa cuestión deberían responderla los ansiosos opositores que no han ocultado esa intención desde el momento mismo en que accedí a la alcaldía, reflejando así más un interés de mero poder político que de resolución de los problemas ciudadanos.

- Usted ha anunciado la creación de dos nuevos museos. ¿En qué situación se encuentran?

- La cultura es la sangre de toda sociedad, el estímulo de todo progreso. Tengo muy claro que debemos impulsar la creación de todos los espacios posibles para generar centros motores de cultura. Por ello, estamos a punto de licitar las obras del Museo de la Macaronesia y el Museo de la historia y la cultura de Puerto de Puerto del Rosario, que vendrán a mejorar la red cultural de la capital.

- Usted también ha abogado por el cambio de ubicación del cuartel militar. ¿Realmente será posible?

- Creo que podrá ser una realidad, porque el propio Ministerio de Defensa ha mostrado interés en ello, razón por la que seguiré trabajando en esa posibilidad. Hay que tener en cuenta que esa operación le convendría a todo el mundo, ya que Puerto del Rosario lograría así una importantísima bolsa de suelo en el centro de la ciudad y, por otro lado, el cuartel estaría ubicado en un punto en el que la operatividad del Ejército sería mayor aún.