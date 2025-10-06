Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
La presidenta majorera Lola García, acompañada de las consejeras Lolina Negrín y Marlene Figueroa, escucha a los técnicos. C7

El Cabildo reforma las dependencias de Industria, junto al muelle capitalino

La intervención contempla la reordenación interior del inmueble con el fin de ampliar y crear nuevos espacios de trabajo. Además, se trasladará el acceso principal para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la entrada a personas con movilidad reducida

Puerto del Rosario

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:27

La Consejería de Industria del Cabildo majorero ha puesto en marcha las obras de reforma y accesibilidad en las dependencias del departamento de Industria, ubicadas en la calle Juan Domínguez Peña, junto a la entrada del muelle de Puerto del Rosario.

Esta actuación da respuesta a las necesidades de accesibilidad y falta de espacio que actualmente limita la actividad del edificio, continuando con el compromiso de ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía insular.

Con un plazo de ejecución estimado de cinco meses, el proyecto permitirá modernizar y adaptar las instalaciones a las necesidades actuales, garantizando la accesibilidad universal y mejorando la calidad del servicio a la ciudadanía.

La intervención contempla la reordenación interior del inmueble con el fin de ampliar y crear nuevos espacios de trabajo. Además, se trasladará el acceso principal para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.

Asimismo, se incorpora un aseo accesible, y se trasladará el punto de recarga de vehículos eléctricos al exterior, junto a los aparcamientos oficiales, lo que permitirá ofrecer un servicio más funcional.

El punto de recarga de vehículos se va a trasladar al exterior de las dependencias de Industria. C7

