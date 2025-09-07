Cabildo y La Oliva se alían para impulsar el comercio local Firmado un convenio para dar impulso a la economía más cercana

CANARIAS7 La Oliva Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:40 Comenta Compartir

El Cabildo, a través de la Consejería de Comercio, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva, para la dinamización comercial en el municipio. Firmaron la consejera Lolina Negrín; el alcalde, Isaí Blanco; y la concejala Alexandra Martín.

La primera Corporación se adhiere al proyecto 'La Oliva es Comercio', un programa municipal de acciones para la dinamización de las zonas comerciales abiertas en suelo norteño.

De inicio se aportará una suma de casi 22.000 euros, para dar especial mimo a la campaña 'Semana Canaria ¡Enyesque Comercial!', en Corralejo, con conciertos de música, actividades y campañas promocionales.

Valoraciones

La consejera Lolina Negrín ha resaltado «el compromiso del Cabildo con el desarrollo del comercio local, que es la base de nuestra actividad económica». Asimismo, hace hincapié en «la importancia de la colaboración interadministrativa a través de los convenios que se promueven desde el área insular de Comercio con los ayuntamientos para impulsar el comercio en cada uno de los municipios».

El alcalde pone de relieve que «la firma de este convenio un año más, demuestra nuestra voluntad de seguir trabajando, junto al Cabildo Insular de Fuerteventura, en la promoción del comercio local en nuestro municipio. Este sector continúa en plena expansión en lo que a la economía de La Oliva se refiere y, a través de este convenio, seguimos impulsando su crecimiento.»

Además, Alejandra Martín destaca «el paso importante que damos con la firma de este convenio de dinamización junto al Cabildo de Fuerteventura, un acuerdo que refuerza el compromiso de este gobierno con el impulso del Comercio Local en La Oliva. Nuestro municipio ha demostrado en los últimos años un crecimiento constante, y con esta iniciativa seguimos generando nuevas oportunidades para que ese desarrollo continúe.»