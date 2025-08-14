Cabildo, Gobierno y la empresa ya buscan alternativas a la antena de Antigua

CC adelanta que volverán a reunirse hasta conseguir el objetivo de una nueva ubicación que proteja el bienestar de las vecinas y los vecinos

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 14 de agosto 2025, 12:33 Comenta Compartir

La búsqueda de localizaciones alternativas a la torre de comunicaciones de Antigua lejos de los hogares se realiza desde este miércoles por vídeoconferencia entre la presidenta majorera Lola García, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y representantes de la empresa Tótem, la instaladora.

Esta primera toma de contacto entre el Cabildo, el Gobierno autónomo y la empresa es «fruto de las gestiones realizadas en los últimos días y que han contado con la implicación directa del secretario nacional de Coalición Canaria (CC) y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo», destacan fuentes del partido nacionalista. «Así seguirá hasta conseguir el objetivo», da fe CC, esto es una nueva ubicación lejos del Camino de la Placeta y de, en general, otro núcleo de viviendas de Antigua.

Este primer encuentro a tres bandas es «un avance significativo: por primera vez, por algunas partes implicadas —Cabildo, Gobierno de Canarias y empresa— se reúnen por vídeoconferencia para buscar una solución consensuada que proteja el bienestar de los vecinos y las vecinas de Antigua», subraya CC.

Después de los dimes y diretes entre los partidos políticos y el Ayuntamiento de Antigua de esta semana, los nacionalistas de Fuerteventura aclaran que, «en ningún momento, se ha afirmado que nuestro partido haya paralizado las obras de la torre de telecomunicaciones prevista junto al núcleo de Antigua».

De hecho, las obras de la antena llevan detenidas más de un mes, cuando empezaron las protestas vecinales, «y lo que se ha conseguido es dar un paso adelante en el diálogo con la empresa promotora para encontrar una solución que proteja el interés vecinal».