La lucha contra la antena en Antigua pasa al terrero de los partidos políticos

El Ayuntamiento de Antigua niega que la empresa instaladora desista de la obra, como había asegurado CC, mientras el PP pide el fin de la confusión política

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:03

La lucha ciudadana de Antigua contra la antena de telefonía ha bajado a las lides políticas. Al anuncio de Coalición Canaria (CC), vía Fernando Clavijo, de que la empresa instaladora desistió temporalmente de la obra mientras se busca otra alternativa lejos de las viviendas, el Ayuntamiento de Antigua lo desmiente y el Partido Popular (PP) pide responsabilidad a las administraciones públicas y los partidos políticos, evitando mensajes contradictorios para la ciudadanía afectada.

El alcalde Matías Peña sale al paso del anuncio nacionalista de que Fernando Clavijo, en calidad de secretario nacional de CC, se reunió con la empresa instalador, que le aseguró que iba a paralizar la obra en el Camino de las Piletas. «Ojalá fuera cierto el cambio de propósito de la empresa instaladora, algo que se comunicaría oficial e inmediatamente».

El primer edil añade que «desinformar con motivaciones políticas, confunde pero no soluciona la situación», al tiempo que arremete contra CC por pronunciarse «sin ninguna veracidad y mucha desesperación personal, que sólo crean confusión y suponen una falta de respeto grave ante los vecinos y las vecinas de Antigua».

A CC y al alcalde de Antigua, Matías Peña, se le ha sumado el PP que pide que cese «de inmediato» la utilización política de este asunto tan sensible. Además, insta a las instituciones públicas y los grupos políticos que se actúe con unidad, transparencia y responsabilidad, evitando debates estériles y confrontaciones partidistas».

Los populares también solicitan que se aclare «públicamente y de forma urgente» cuál es la situación real del expediente de la torre de telecomunicaciones y el posicionamiento de la empresa promotora. Además, se une a la petición vecinal de que se busque «sin más demora» una alternativa real y alejada del casco urbano, para proteger el bienestar de la ciudadanía que suma un mes de protestas.