Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos Las Palmas de Gran Canaria
Cruces y carteles en contra de la obra de la antena en Antigua. C7

La lucha contra la antena en Antigua pasa al terrero de los partidos políticos

Protestas vecinales ·

El Ayuntamiento de Antigua niega que la empresa instaladora desista de la obra, como había asegurado CC, mientras el PP pide el fin de la confusión política

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:03

La lucha ciudadana de Antigua contra la antena de telefonía ha bajado a las lides políticas. Al anuncio de Coalición Canaria (CC), vía Fernando Clavijo, de que la empresa instaladora desistió temporalmente de la obra mientras se busca otra alternativa lejos de las viviendas, el Ayuntamiento de Antigua lo desmiente y el Partido Popular (PP) pide responsabilidad a las administraciones públicas y los partidos políticos, evitando mensajes contradictorios para la ciudadanía afectada.

El alcalde Matías Peña sale al paso del anuncio nacionalista de que Fernando Clavijo, en calidad de secretario nacional de CC, se reunió con la empresa instalador, que le aseguró que iba a paralizar la obra en el Camino de las Piletas. «Ojalá fuera cierto el cambio de propósito de la empresa instaladora, algo que se comunicaría oficial e inmediatamente».

El primer edil añade que «desinformar con motivaciones políticas, confunde pero no soluciona la situación», al tiempo que arremete contra CC por pronunciarse «sin ninguna veracidad y mucha desesperación personal, que sólo crean confusión y suponen una falta de respeto grave ante los vecinos y las vecinas de Antigua».

A CC y al alcalde de Antigua, Matías Peña, se le ha sumado el PP que pide que cese «de inmediato» la utilización política de este asunto tan sensible. Además, insta a las instituciones públicas y los grupos políticos que se actúe con unidad, transparencia y responsabilidad, evitando debates estériles y confrontaciones partidistas».

Los populares también solicitan que se aclare «públicamente y de forma urgente» cuál es la situación real del expediente de la torre de telecomunicaciones y el posicionamiento de la empresa promotora. Además, se une a la petición vecinal de que se busque «sin más demora» una alternativa real y alejada del casco urbano, para proteger el bienestar de la ciudadanía que suma un mes de protestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  3. 3 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología
  5. 5 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  6. 6 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  7. 7 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  8. 8 La ruta del bocata definitiva para este verano
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 13 de agosto
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La lucha contra la antena en Antigua pasa al terrero de los partidos políticos

La lucha contra la antena en Antigua pasa al terrero de los partidos políticos