El Cabildo avisa de que no permitirá la línea con Tarfaya sin controles sanitarios

El consejo regulador de Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Majorero, el Oasis Wildlife Fuerteventura y la Asociación Productores del Campo Majorero solicitaron una reunión con el Cabildo de Fuerteventura sobre la reanudación de la línea entre Puerto del Rosario y Tarfaya donde la presidenta Lola García les confirmó que no se pondrá en marcha si no están garantizados los controles sanitarios.

El encuentro se produjo a escasos días de la movilización convocada por varios colectivos agrícolas y ganaderos de la isla, prevista para este viernes, 15 de marzo, desde la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal para terminar en la Dirección Insular de la Administración General del Estado y las dependencias de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo majorero, en la capital. Los tractores se incorporarán a la manifestación del sector primario ya en Puerto del Rosario.

Desde la primera institución majorera, la presidenta dejó claro que «estamos siempre del lado de los trabajadores del sector primario y, por eso precisamente, no vamos a permitir ninguna línea con Marruecos o cualquier otro punto del continente africano que no garantice los controles necesarios para salvaguardar el bienestar de la sociedad majorera, como no puede ser de otra manera. A nadie se le ocurre que ninguna línea con el exterior no tenga sus controles pertinentes». García también anunció que, «teniendo en cuenta que el sector primario majorero es mucho más amplio», el Cabildo va a convocar otra próxima reunión con sus profesionales, para tratar la conexión marítima con Tarfaya y otros asuntos referentes al campo y mar majoreros.

Ampliar Reunión entre el Cabildo y cuatro colectivos del sector primario por la reanudación de la conexión con Tarfaya. C7

Sobre las garantías sanitarias que debe tener la línea con el sur de Marruecos, la primera mandataria dejó claro que «no estamos hablando de nada nuevo, sino de que se apliquen las mismas medidas que se exigen en cualquiera de estos puertos canarios para conseguir así tener las mismas oportunidades de desarrollo económico que el resto del archipiélago».

En el caso de tránsito rodado (vehículos), el Cabildo y los representantes del sector primario solicitantes de la reunión, a los que se sumó la Asociación de Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias, coincidieron en que resulta «fundamental» que se intensifiquen estas medidas de control e inspección fronteriza, no sólo en la isla sino en todo el territorio canario.