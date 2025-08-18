Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consejera Lolina Negrín, la presidenta Lola García y Felipe Nicolás Bobadilla, del colectivo de artesanos. C7

El Cabildo aumenta la ayuda a la artesanía de Fuerteventura

Artesanía ·

La Consejería de Artesanía firma un convenio de colaboración con la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura para la difusión y fomento de artesanía

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:05

La Consejería de Artesanía del Cabildo ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura para la difusión y fomento de artesanía de la isla.

El convenio los suscribieron la presidenta insular, Lola García, la consejera de Artesanía, Lolina Negrín, y el presidente de la asociación Felipe Nicolás Bobadilla.

La Asociación de Artesanos Creativos es una asociación sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de agrupar artesanos para conseguir la promoción del arte y la artesanía, así como representar y defender los intereses profesionales, laborales, económicos, sociales y culturales propios del colectivo.

La Consejería de Artesanía incrementa la cuantía del convenio hasta los 43.000 euros para dar cobertura a diferentes acciones de la asociación, gastos de funcionamiento y consolidación del espacio de exposición de venta en la tienda de Artesanía de Betancuria, mantenimiento, actualización y dinamización de la página web, entre otras. Todas ellas, recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones.

