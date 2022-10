El baile nupcial de una hubara en La Oliva recibe un premio del Museo de Historia Natural de Londres

El baile de plumas y color del macho de la hubara en un llano de La Oliva durante el cortejo ha recibido un premio internacional: el canario José Juan Hernández Martínez resultó ganador, en la categoría retratos de animales, del 58º concurso de fotografía que organiza el Museo de Historial Natural de Londres. La chlamydotis undulata fuertaventurae es un ave en peligro de extinción que sobrevive en Fuerteventura y Lanzarote.

Las lluvias ponen en marcha el cortejo de esta ave esteparia que, como describía el ornitólogo Joachim Hellmich, se convierte en «una bola de plumas blancas y emprende rápidamente en círculos estas carreras levantando las patas hacia adelante, girando numerosas veces, y frenando en seco». Ese momento del cortejo nupcial lo captó el fótografo de Tenerife y le valió esta distinción internacional.

El primer premio, el Wildlife Photographer of the Year, recayó este año en la estadounidense Karine Aigner, por su fotografía «The big buzz» («El gran zumbido«), que capta «la belleza de una bola zumbante de abejas de cactus en la arena de Texas mientras compiten por aparearse«. Según recoge la revista Geo, la imagen refleja un comportamiento conocido como balling, en el que un grupo de zánganos intenta aparearse con la reina, que se encuentra en el centro. Karine Aigner es la quinta mujer en ganar el primer premio en los 58 años de historia del Wildlife Photographer of the Year del citado museo británico.

'El zumbido' ganó el primer premio. / karine aigner

En el caso de la foto de la hubara majorera durante el cortejo, la revista Geo destaca que José Juan Hernández Martínez capta « el perfil completo e hinchado del ave mientras se tomaba un breve descanso tras una frenética actuación». Natural de Tenerife, es un fotógrafo profesional especializado en fotografía de naturaleza que ha recibido varias distinciones en concursos internacionales. Su imagen y la de los otros ganadores de esta 58 edición, se puede visitar en la exposición anual dedicada a este premio se inaugura mañana viernes en el Museo de Historia Natural de Londres. Como en años anteriores, también realizará una gira por el Reino Unido y por diez países de todo el mundo.

Junto al cortejo de la hubara, otro de los galardones refleja el final de la vida de 'Ndakasi', un gorila de montaña que fue rescatado cuando tenía dos meses, después de que su familia fuera brutalmente asesinada por una poderosa mafia del carbón en el Parque Nacional Virunga de la República Democrática de Congo.

La fotografía de los flamencos de Junji Takasago fue realizada en el Salar de Uyuni, en los Andes. / Junji Takasago

Los flamencos que se encuentran en lo alto de los Andes, en el Salar de Uyuni, la salina más grande del mundo, también lograron un galardón del Museo de Historia Natural de Londres. En otra de las fotos premiadas, una serpiente rata de Yucatán atrapa a un murciélago en Kantemo (México).