Armas Trasmediterránea oferta descuentos del 25% a los ciclistas de FudeNaS

Canarias7 Puerto del Rosario Jueves, 9 de octubre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El grupo Armas Trasmediterránea reafirma su apoyo al deporte canario siendo transportista oficial de la 18ª edición de la prueba ciclista en bicicleta de montaña FudeNaS (Fuerteventura de Norte a Sur), que se celebrará el 25 de octubre. La compañía ofrece un descuento del 25% en billetes a los participantes que se trasladen desde otras islas, tanto con vehículo como sin él, con el objetivo de facilitar la participación y garantizar que el evento sea accesible.

El director comercial corporativo de Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, asegura que este patrocinio refuerza el compromiso de la naviera en su apuesta por la actividad física y los hábitos de vida saludables. «Con esta colaboración buscamos facilitar la asistencia a la prueba y, además, promover el espíritu de superación a través del ciclismo».

Las personas interesadas en beneficiarse de la promoción deben utilizar el código FUDENAS25 al realizar la reserva en la web de Armas Trasmediterránea. Además, la naviera colabora con la organización de la prueba facilitando el traslado de vehículos que forman parte del despliegue logístico necesario para el desarrollo del evento, aseguran fuentes de la compañía canaria,