Más de 1.000 de los 1.600 ciclistas de FudeNaS acudirán de fuera de Fuerteventura

El próximo 25 de octubre, sábado, Corralejo acoge la salida de la prueba ciclista cívico-militar FudeNaS (Fuerteventura de Norte a Sur), organizada por el club deportivo Soria 9, en estrecha colaboración con el regimiento de infantería Soria 9 y la brigada Canarias XVI, junto con el apoyo de personal y medios de la USAC Puerto Rosario.

Serán más de 1.600 ciclistas los que participen en la prueba, y de ellos, más de 1.000 vendrán a Fuerteventura con el único objetivo de participar. Por primera vez, la prueba se realizará en un solo día y, como viene siendo habitual, cuenta con el patrocinio del Cabildo majorero.

El recorrido, que supera los 150 kilómetros, parte de Corralejo con meta en Morro Jable. Este itinerario se presenta en las modalidades de carrera (con final en Morro Jable) y ruta (con final en Antigua).

Los componentes del Ejército de Tierra, y por tanto las unidades que lo integran, «estamos absolutamente concienciados de la importancia de integrar la conservación de la naturaleza y el deporte en la vida de los ciudadanos, por ello el lema de la prueba es el siguiente: El Ejército con el deporte y la naturaleza».