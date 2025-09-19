Más aparcamientos en Caleta de Fuste Antigua proyecta la creación de un edificio de estacionamiento bajo suelo

El Ayuntamiento de Antigua prevé medidas para licitar cambios en un céntrica zona en Caleta de Fuste, en la que se prevé la ejecución de un aparcamiento subterráneo y una zona verde de ocio y descanso; según el alcalde, Matías Peña García.

Hasta entonces, se contemplan acciones para ganar una veintena de plazas.

El alcalde ha visitado este emplazamiento junto con el concejal de Tráfico, Samuel Torres; la concejala de Turismo, Kristina Rodewig; y el Subinspector Jefe de la Policía Local de Antigua, Domingo Fránquiz; para coordinar y agilizar una pequeña y temporal actuación que permite su provecho por parte de las personas que residen en el lugar, a la vez que embellece y aporta seguridad al espacio acondicionado para aparcar o estacionar el vehículo.

La actuación temporal de aprovechamiento de esta zona consistirá en la retirada de la valla limítrofe, limpieza del entorno, apertura de acceso con cámaras viales de seguridad y acondicionar y pintar el espacio determinando las plazas de aparcamiento público de uso general y las señaladas para uso de personas con movilidad reducida.

