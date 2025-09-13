Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
Iglesia de Agua de Bueyes, con imagen mejorada. C7

Antigua arregla la iglesia de Agua de Bueyes con vistas a las fiestas

En la noche del jueves tuvo lugar el pregón

CANARIAS7

Antigua

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

Personal del Ayuntamiento de Antigua ha actuado estos días en el embellecimiento de la iglesia de Agua de Bueyes, con vistas a las fiestas de estos días.

Se trata de una actuación superficial de urgencia y necesidad; mediante una limpieza, pintura y arreglos de mantenimiento mínimo en el exterior de la iglesia, «sobre la que hace años no se actúa desde los órganos competentes para restaurar un Bien de Interés Cultural que data del s siglo XVII y que fue construida gracias a la ayuda e intervención de los vecinos y vecinas del pueblo», en versión del alcalde, Matías Peña García.

Se ha procedido, entre otros aspectos relevantes, a limpiar la piedra de los bancos de descanso que hay en los muros externos. También a encalar y pintar su fachada exterior, así como a limpiar todos los accesos de malas hierbas, matojos o basura. Se ha contado para las labores con la coordinación de las concejalías de Patrimonio Histórico y Obras y Servicios, dirigidas, respectivamente, por Sandra Torres Soto y Juan Cabrera Peña.

La iniciativa se ha ejecutado atendiendo a peticiones de residentes de la zona, «ante el aspecto que presentaba la Iglesia de Agua de Bueyes para encarar como es debido sus fiestas patronales en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe», en marcha desde el pasado jueves, una vez que tuvo lugar el pregón de arranque, con especial protagonismo a cargo de Fátima Suárez Peña, Juan Mederos Alonso y Francisco Estupiñán De la Cruz.

