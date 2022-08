De las aguas majoreras al acuario Poema del Mar

La Consejería de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura ha trasladado dos ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) irrecuperables al acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de la reubicación es que estos quelonios puedan disfrutar de una mejor calidad de vida en unas instalaciones adecuadas a su tamaño, destaca Lola García, consejera de área.

Esta medida ha sido posible gracias al convenio de colaboración que el Cabildo de Fuerteventura firmó con Loro Parque Fundación, Loro Parque y Poema del Mar en el año 2020.

El primer ejemplar apareció el 15 de enero de 2013 en estado de shock, sin respuesta a estímulos externos. Presentaba una deshidratación crónica de la conjuntiva y la córnea de ambos ojos, que derivó en una ceguera bilateral.

El segundo ejemplar fue hallado el 29 de julio de 2014. Presentaba un enmalle grave en aleta delantera derecha, en estado de delgadez y con herida caudal (provocada por hélice o tiburón) en su caparazón. También carecía de parte de las aletas traseras. Sus heridas cicatrizaron, pero debido a la pérdida de estructura del caparazón, presenta deformación en el mismo con estrechamiento a nivel escudos centrales, que afecta a la capacidad de flotación y natación.

Estas tortugas, por sus características físicas, no pueden ser devueltas al mar por considerarse irrecuperables, según informes facultativos. No obstante, en caso de que los animales cambiasen su estado, de no recuperables a recuperables -a criterio de los organismos oficiales responsables- se procedería la reintroducidas de estos ejemplares al medio natural.