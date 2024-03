Fiebre por ser funcionario en Canarias: «A mis hijos les digo que opositen»

Cada vez son más jóvenes los que buscan hacerse con una de las ansiadas plazas de empleo público

De acuerdo con el estudio 'El peso del opositor' de OpositaTest, cada vez son más los jóvenes que buscan hacerse con una de las demandadas plazas de empleo público en España, siendo las personas entre 18 y 34 años las más interesadas en opositar, es decir, la llamada generación Z.

Este auge se ha hecho notar en las academias canarias. Así lo confirma el director del centro tinerfeño Las Cortes, Víctor Cabeza. También se ha percibido el incremento del número de opositores en general. «Hace poco batimos nuestro récord, con casi 3.000 opositores, la mayoría residentes en las islas», explica.

A pesar de que es consciente de que ahora opositan más jóvenes, asegura que siguen siendo las personas de mayor edad las que más interés tienen en entrar a la administración pública, «tras haberse dado muchas tortas en la empresa privada», dice Cabeza. «Los más jóvenes suelen ser hijos de funcionarios», añade.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, considera una «muy mala noticia» que la juventud canaria vea cada vez más en las oposiciones una de las pocas salidas para un futuro estable. Un hecho que, según su opinión, indica que «claramente estamos haciendo algo mal como sociedad».

El vicepresidente de la CCE entiende que «todos no podemos ser funcionarios, por lo que no es lógico agrandar la administración porque sí, como se está haciendo». Afirma que no ve «mucha vocación pública en los nuevos opositores, solo ganas de tener un sueldo para toda la vida, y esto pasa debido a que no divisan más opciones, ya que no se las damos».

García tiene clara la solución: fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes canarios y transmitirles la necesidad de que creen empresas, y con ello, puestos de trabajo. En este sentido, pone el foco en las universidades y en el resto de centros formativos.