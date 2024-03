Asamblea7Islas pide al Parlamento de Canarias una moción de apoyo a los interinos públicos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de marzo 2024, 13:29 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Asamblea7Islas que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, que agrupa a más de 14.000 trabajadores pertenecientes a más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha presentado un escrito en el parlamento de Canarias a todos los grupos parlamentarios, pidiéndoles una proposición no de ley P.N.L, instando al Gobierno Central que cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, para la conversión de los contratos temporales en fijos y acabar con la temporalidad en el sector público.

En Canarias, sólo en sanidad hay más de 18.000 trabajadores interinos entre personal sanitario y no sanitario y en los servicios públicos en general es una de las cifras más altas de todo el estado español. «Esperamos por parte de todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento de Canarias, un apoyo explicito a todos los trabajadores interinos de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma Canaria para que se conviertan en fijos», señala el sindicato en un comunicado.