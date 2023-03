El ya exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife prefería recibir los pagos «en persona»

El intermediario que ha dado nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, mantuvo negocios con un cargo público del Cabido de Tenerife, Ángel Pérez Peña (PSOE), director insular de Deportes hasta el pasado 31 de enero, cuando dimitió, al que hizo esta promesa: «Nunca te faltará de nada mientras estés conmigo, te lo ganaste por la lealtad».

Es lo que acreditan unas grabaciones publicadas por la Cadena Serde varias conversaciones entre Pérez Peña y Navarro Tacoronte en los momentos previos a que un choque entre ambos llevara a la detención de intermediario y a que este facilitara a la juez que le tomó declaración los dos teléfonos móviles con los mensajes escritos, los audios y las fotos que delataron la existencia de la trama de presunta corrupción conocida como caso Mediador.

Como consta en el sumario, el caso nace, de hecho, de la denuncia que Pérez Peña puso contra Navarro Tacoronte por estafa para acusarle de haber le hecho una serie de cargos en su tarjeta de crédito sin su permiso, una acusación ante la que el intermediario se defendió explicando que tenía grabaciones y mensajes que no solo podían probar que todas las operaciones habían sido consentidas, sino además que existía un «entramado político corrupto».

Como consecuencia de ello, se archivaron los cargos de estafa contra Navarro Tacoronte, se registraron otros por denuncia falsa contra Pérez Peña y la juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife incoó unas diligencias secretas hasta hace solo unas semanas, las diligencias 136/2022, el llamado caso Mediador.

Pérez Peña no figura entre los doce imputados en esa causa por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y grupo criminal organizado, pero la juez ha abierto una segunda pieza separada para examinar los posibles negocios de Navarro Tacoronte con el Cabildo de Tenerife.

«Ya llamé al banco para que me lo dejen preparado en efectivo. No quiero hablar por teléfono de esto»

La Ser ha publicado varios audios que se remontan a esa parte de los negocios de Navarro Tacoronte, en la que se escucha a Pérez Peña explicar al intermediario cómo piensa conseguir un coche de alta gama, supuestamente gratis («ya sé que el coche no me cuesta nada»), y también que pretende justificarlo con la venta su vehículo anterior («nuestra versión es vendí el Tuareg, aportamos un dinero de entre 15.000 y 20.000 euros y, durante tres años, vamos a pagar un 'leasing' de 200 euros al mes»).

Entonces, su interlocutor le expone sus recelos: «No digas lo de los 200 euros, porque te pillan, ¿estás loco? Date cuenta de que el 'leasing' de ese coche son casi 2.000 pavos».

Pérez Peña le detalla que, además, piensa «pagar un dinero en 'b'» con ingresos que tiene «de un campamento» y que prefiere que, si Navarro Tacoronte le ha de dar algún dinero, lo haga en efectivo y en persona, porque en su cuenta bancaria está identificado como «personal público» y le pueden «investigar» si le hacen «una transferencia más o menos alta».

En otra conversación posterior, el mediador le dice al entonces director insular de Deportes de Tenerife: «Antes de las doce de la noche tienes 25 y, mañana por la mañana, me vienes a buscar donde yo te diga y te doy la otra parte en efectivo (...) Ya llamé al banco para que me lo dejen preparado en efectivo. No quiero hablar por teléfono de esto (...), pero necesito que estés conmigo. Te digo 'mira estoy en Santa Cruz en tal sitio'».

Ángel Pérez Peña fue nombrado director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife al comienzo de esta legislatura, en 2019. El pasado 31 de enero, el Cabildo de Tenerife informó de que el presidente, Pedro Martín (PSOE), había aceptado su dimisión «por motivos personales».