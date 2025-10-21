Eurofighter vs F-18: los cazas de combate más avanzados se miden en los cielos de Canarias

CANARIAS7 Martes, 21 de octubre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Canarias se convierte en escenario de maniobras internacionales de primer nivel. En esta edición de los ejercicios Ocean Skyparticipan como invitados cazas y cazabombarderos de Alemania, Grecia, Portugal y Estados Unidos, en concreto F-18M, Eurofighter, F-16 C/D B50, F-16 Fighting Falcon M, y F-15E, además de los Su-30MKI de la India.

Las maniobras, que se desarrollan hasta finales de octubre en los cielos de Canarias, ofrecen un escenario inmejorable para comparar algunas de las aeronaves más potentes, como son el Eurofighter y el F-18.

¡Buenos días, aviadores! ✈️



Continúa el #oceansky25 y hay vídeos que mejor dejar su sonido original… 😏



No todos los días despega un Eurofighter a escasos metros de donde estamos.



¡Vamos con fuerza a por el martes! 💪🏼#oceansky25 pic.twitter.com/qfMFCuvLmZ — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) October 21, 2025

F-18 Hornet: el veterano que marcó una era

El McDonnell Douglas EF-18 Hornet, que fue adquirido en 1983 tras un largo proceso de selección, simbolizó la entrada de España en una nueva era tecnológica y operativa.

Según la información proporcionada por el Ejército del Aire, los primeros F-18 llegaron a Zaragoza en 1986, destinados al Ala 15, y poco después se incorporaron al Ala 12 para sustituir a los F-4C Phantom. Más tarde, un lote adicional de aparatos procedentes de excedentes estadounidenses se destinó al Ala 46 de Gando (Gran Canaria), base que hoy acoge buena parte de las maniobras Ocean Sky.

El F-18 fue protagonista de las primeras misiones de combate del Ejército del Aire desde la campaña de Ifni-Sáhara en 1958, participando en operaciones internacionales como Deny Flight, Deliberate Force y Allied Force (1994-2002), dentro del Destacamento Ícaro desplegado en Aviano (Italia).

Su probada fiabilidad y versatilidad, tanto en misiones aire-aire como aire-superficie, consolidaron su reputación como un sistema de armas eficaz y adaptable.

En cuanto a prestaciones, el Hornet sigue siendo un aparato respetable: velocidad máxima de Mach 1.8, techo de vuelo de 15.240 metros y una autonomía de 780 kilómetros (hasta 3.700 en configuración ferry). Equipado con dos motores General Electric F404 y un armamento que incluye un cañón Vulcan de 20 mm y hasta 7.700 kg de cargas lanzables, su potencia de fuego sigue siendo relevante.

Eurofighter Typhoon: el salto a la supremacía aérea europea

El Eurofighter Typhoon (C.16) nace en los años 80, fruto de un análisis conjunto realizado por algunos países europeos sobre la futura amenaza aérea. Su primer vuelo se produjo en 1994 y entró en servicio en España en 2003, destinado a las Ala 11 (Morón) y Ala 14 (Albacete).

Propulsado por dos motores Eurojet EJ200, alcanza una velocidad máxima de Mach 2, un techo operativo de casi 20.000 metros y una autonomía de 3.500 kilómetros, muy superior a la del F-18.

Su armamento estándar incluye un cañón Mauser de 27 mm, cuatro misiles AMRAAM y dos IRIS-T, configuraciones que pueden ampliarse para misiones aire-tierra.

Comparativa técnica y operativa

El F-18 Hornet y el Eurofighter Typhoon simbolizan dos etapas distintas del poder aéreo español. En términos de dimensiones, el F-18 es ligeramente más largo (17,07 m) y con una envergadura de 11,43 m, frente a los 15,97 m y 11,09 m del Eurofighter. Sin embargo, el Typhoon es más ligero en vacío (11.500 kg frente a 12.701 kg), lo que, combinado con motores más potentes, le otorga una mejor relación empuje-peso y una agilidad superior.

En velocidad y altitud operativa, la ventaja es clara: el Eurofighter alcanza Mach 2 y 19.812 metros de techo, frente a los Mach 1.8 y 15.240 metros del F-18. También duplica su autonomía operativa (3.500 km frente a 780 km), lo que amplía su radio de acción y su tiempo en misión.

Ambos son bimotores y cuentan con capacidad de reabastecimiento en vuelo, pero la diferencia en aviónica, sensores y sistemas de control favorece ampliamente al Eurofighter.

En cuanto al armamento, el F-18 dispone de un cañón Vulcan de 20 mm y capacidad para múltiples configuraciones de misiles aire-aire y aire-tierra, mientras que el Typhoon incorpora un cañón Mauser de 27 mm y misiles de última generación como el AMRAAM y el IRIS-T.