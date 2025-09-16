Así se ve desde el espacio la calima sobre Canarias: aire irrespirable y hasta 36 ºC Las imágenes satelitales muestran cómo el polvo en suspensión cubre el archipiélago mientras la Aemet mantiene avisos amarillos por calor y mala calidad del aire

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 15:48

La calima vuelve desde este lunes a Canarias con fuerza y se deja ver incluso desde el espacio. Las imágenes satelitales muestran una gran nube de polvo del Sáhara avanzando sobre el archipiélago, tiñendo los cielos y dejando un ambiente irrespirable en muchas islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por calor y polvo en suspensión, con temperaturas que superarán los 34ºC en medianías y alcanzarán hasta 37ºC en Gran Canaria. Además de la falta de visibilidad, la calidad del aire se ha deteriorado notablemente.

En los próximos días, la calima seguirá presente y el calor continuará apretando, lo que obliga a extremar precauciones y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día.