Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
Imagen de satélite de la calima llegando a Canarias.
Imagen de satélite de la calima llegando a Canarias. C7

Así se ve desde el espacio la calima sobre Canarias: aire irrespirable y hasta 36 ºC

Las imágenes satelitales muestran cómo el polvo en suspensión cubre el archipiélago mientras la Aemet mantiene avisos amarillos por calor y mala calidad del aire

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:48

La calima vuelve desde este lunes a Canarias con fuerza y se deja ver incluso desde el espacio. Las imágenes satelitales muestran una gran nube de polvo del Sáhara avanzando sobre el archipiélago, tiñendo los cielos y dejando un ambiente irrespirable en muchas islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por calor y polvo en suspensión, con temperaturas que superarán los 34ºC en medianías y alcanzarán hasta 37ºC en Gran Canaria. Además de la falta de visibilidad, la calidad del aire se ha deteriorado notablemente.

En los próximos días, la calima seguirá presente y el calor continuará apretando, lo que obliga a extremar precauciones y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día.

El calor no acaba en Canarias: la Aemet prevé un otoño cálido y seco

El calor no acaba en Canarias: la Aemet prevé un otoño cálido y seco

Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo

Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo

