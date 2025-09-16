El calor no acaba en Canarias: la Aemet prevé un otoño cálido y seco El archipiélago ha vivido el sexto verano más caluroso desde que hay registro y da paso a una estación que se prevé también caliente

El calor no da tregua en Canarias. Con un verano marcado por las altas temperaturas y la primera alerta roja registrada en todo el archipiélago a la vez, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dice que la época estival no termina.

«El verano de 2025 ha sido el sexto más cálido en Canarias desde que hay registros, en 1961», afirmó este martes David Suárez, delegado territorial de Aemet en Canarias, en una rueda de prensa para presentar el balance climatológico del verano y la predicción de este otoño. Y recordó que el exceso de calor tiene un impacto directo en el incremento de la mortalidad: este año las islas suman 59 fallecidos atribuibles a las altas temperaturas. Aún así, comparó el dato con la gran ola de calor vivida en Canarias en 2023. Ese año fallecieron 85 personas por el calor.

Este mes comienza con un episodio de altas temperaturas marcado en Canarias, donde la Aemet ha activiado un aviso de nivel amarillo para este martes, miércoles y jueves que se extiende en todo el archipiélago. También habrá calima. «Se prevé alcanzar en Gran Canaria los 36 o 37 grados y el fin de semana habrá un leve descenso», avanzó Suárez.

El otoño astronómico, que comienza el próximo 22 de septiembre a las 19.19 horas, se prevé también cálido. «Debido al cambio climático, el verano se está extendiendo en la última década hasta septiembre y octubre; desde el punto de vista técnico no ha acabado en Canarias», destacó el representante de la Aemet.

Suárez explicó que la temperatura media de este verano en el archipiélago fue de 22,7 grados, lo que supone una anomalía de 0,9 grados por encima del valor normal respecto al periodo de referencia (1991-2020), con dos olas de calor.

«A nivel regional, en todas las islas ha sido un verano cálido o muy cálido, y en el norte de Tenerife, El Hierro y medianías de Gran Canaria incluso extremadamente cálido en episodios puntuales», dijo el representante de la Aemet. Todas las subidas de temperaturas por encima del valor normal son las que han predominado durante todo el verano.

Temperatura por meses

Por meses, la anomalía del mes de junio fue de 0,7 grados, lo que le da un carácter muy cálido con una temperatura media de 20,6 grados. Las temperaturas extremas registradas en este mes «fueron las más altas registradas en la medianía sur de Gran Canaria». Suárez informa que se ascendió a 39,3 grados en San Bartolomé de Tirajana en ese episodio de altas temperaturas que tuvo lugar al final de junio. «Y las temperaturas más bajas, como suele ser habitual, se registraron en Cumbres de Tenerife, en las cañadas, y registramos 5,5 grados».

Por islas, la temperaturas más altas se registraron en las estaciones principales en 40,7 grados en San Nicolás, siendo el sexto junio más cálido.

El mes de julio tuvo un carácter cálido con una anomalía de 0,7 grados y «los extremos los registramos en 40,7 grados en Tazate, y 7,8 grados en el Parador de Las Cañadas del Teide», continuó. Respecto a las olas de calor, y aplicando los criterios climatológicos de la Aemet, la primera tuvo lugar entre el 16 y el 18 de julio con una anomalía superior a 12 grados en el conjunto de Canarias. Y la siguiente, del 6 al 14 de agosto, se emitió avisos de nivel rojo que abarcó el conjunto del archipiélago.

Durante agosto, la temperatura media fue de 24,4 grados. «Aquí los extremos fueron más marcados. La temperatura mínima fue registrada en Cumbres de Tenerife, 5,8 grados y la más alta en la estación que tenemos en Tazarte, en la Aldea, de 43,6 grados».

En cuanto a las precipitaciones, el verano en Canarias tuvo un carácter muy húmedo, en el que se acumularon en promedio 7,2 mm, lo que corresponde a un 133% respecto al promedio normal, siendo el décimo verano más húmedo desde 1961.

Al respecto, indicó que los valores acumulados totales normales «son bajitos», apuntando que los episodios que tuvieron lugar este verano en Canarias fueron asociados a precipitaciones con un flujo de componente norte y al alisio, que «estuvo intenso» entre junio y la primera quincena de julio, «por encima de los valores normales».

En la rueda de prensa también estuvo presente Anselmo Pestana, delegado de Gobierno en Canarias, quien defendió la información «muy valiosa» de la Aemet, con predicciones precisas para el diseño de estrategias de prevención