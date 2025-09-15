Canarias en prealerta: la AEMET mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo

Un nuevo episodio de calor llega a las islas esta semana: Gran Canaria será la isla más afectada, con temperaturas de hasta 36 grados y riesgo de incendios forestales

Canarias vuelve a mirar al cielo con preocupación. Desde este lunes, el archipiélago queda bajo la influencia de un nuevo episodio de calor que, aunque no será tan intenso ni prolongado como el de agosto, sí bastará para disparar los termómetros y obligar a tomar precauciones. Además, dejará un ambiente pesado en pleno mes de septiembre.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emiten avisos de que lo peor llegará entre el martes 16 y el miércoles 17, cuando la prealerta por viento desplace al habitual alisio. Sin ese aire fresco, el calor será más intenso, incluso en las zonas del norte donde normalmente refresca más. A esto se suma la entrada de calima a mediados de semana, que hará el ambiente aún más sofocante. Esta semana Canarias vive en una burbuja meteorológica con 3 prealertas: por viento, fenómenos costeros y temperaturas máximas. Y una alerta por riesgo de incendios forestales, con especial alerta en la isla de Gran Canaria.

La peor parte se la lleva Gran Canaria

La isla que más sufrirá será Gran Canaria, donde el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por altas temperaturas desde este lunes. En las medianías, la cumbre y las vertientes este, sur y oeste se esperan máximas de entre 30 y 36 grados, acompañadas de calima, sobre todo en medianías de la isla y en la cuenca de Tejeda.

Además, se activa la alerta por riesgo de incendios forestales, mientras que en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro continúa la prealerta vigente desde principios del verano.

Pero no solo el calor preocupa: también se ha decretado la prealerta por viento en todas las islas y otra por fenómenos costeros en las occidentales y Gran Canaria, un cóctel que obligará a extremar las precauciones en los próximos días.

Recomendaciones para las altas temperaturas 1 Hidratarse con frecuencia 2 Evitar actividades al sol en las horas centrales del día, de 11.00 a 17.00 3 Vestir ropa ligera 4 Prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud

Este nuevo repunte de temperaturas llega después de un verano especialmente caluroso en el archipiélago, con varios episodios de calor que han puesto a prueba a la población y al entorno natural. Aunque el episodio de esta semana será más breve, vuelve a situar a Canarias bajo la lupa de la AEMET en un septiembre que no da tregua en lo meteorológico.