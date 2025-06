La Virgen que no se toca: memoria y orgullo de los últimos pastores

Sabinosa se planta: nuevo conflicto a la vista

Los pastores eran la autoridad en la Bajada. No es tarea fácil. Siempre hay algún conflicto. Este año también. Algunos quieren impedir que los bailarines de otros pueblos bailen fuera de su raya. Los de Sabinosa, buque insignia de los bailarines, se han plantado. Anuncian que cumplirán el voto y llevarán la imagen hasta la Raya de Binto en silencio. Creen que no se debe impedir que, quien quiera, baile. Es más complicado, pero desean que la Bajada conserve su espíritu de encuentro alegre entre los pueblos herreños, hermanados en la devoción hacia la madre amada. «La Virgen de los Reyes es la auténtica protagonista, no los bailarines», asegura el presidente de la Agrupación Folclórica de Sabinosa, Herminio Sánchez.