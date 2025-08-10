Dos personas mayores sufren síncopes por el calor en Tenerife y La Palma Una mujer y un hombre, de 69 y 89 años respectivamente, han resultado afectados de carácter moderado debido a las altas temperaturas que se registran en el archipiélago

Una mujer y un hombre, de 69 y 89 años respectivamente, han resultado afectados de carácter moderado al sufrir durante este sábado síncopes por el calor en las islas de Tenerife y La Palma. El archipiélago canario se encuentre en riesgo alto debido a las altas temperaturas.

En el municipio de Arona una mujer de 69 años tuvo que ser atendida a última hora del mediodía al sufrió un síncope en cuando se encontraba en la vía pública, en el Paseo Litoral.

En este caso, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada había sufrido un síncope de carácter moderado, por lo que una vez recuperada, fue trasladada en una ambulancia al Hospital del Sur.

Por otro lado, un hombre de 89 años fue asistido tras sufrir un síncope por un golpe de calor en la vía pública la calle Marcelino Camacho Pérez de Garafía, en La Palma, también durante las horas del mediodía. En este caso, el personal del SUC recuperó al afectado y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Garafía.

Canarias se encuentra el alerta máxima por altas temperaturas con picos de hasta 44 grados. Por ello el Gobierno de Canarias pide a la población extremar precaucione para evitar situaciones de riesgo, tantop para la salud como para impedir los incendios forestales. Además, se recomienda no realizar ejercicio físico en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, protegerse del sol y beber mucho líquido.