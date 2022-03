Derechos Sociales reparte 15 millones para atender a menores migrantes

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de 15 millones de euros del fondo destinado a la atención de menores migrantes para Canarias, Ceuta y Melilla.

En concreto, se van a destinar 6 millones de euros a Canarias, 4,5 millones a Melilla y otros 4,5 a Ceuta.

El acuerdo se ha adoptado durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Se trata del reparto del primer tramo del fondo de 35 millones de euros destinado a la atención de los menores migrantes que llegan solos a España.

Además, en la Conferencia Sectorial, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea a las comunidades autónomas para que formulen sus aportaciones antes de remitirlo a la Comisión Europea, que tiene previsto aprobarlo la próxima semana.

El plan recoge las medidas que hay que implantar en España hasta 2030 para reducir la pobreza infantil: 2,6 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social.

El objetivo del programa europeo es garantizar que todos los menores, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, al menos una comida saludable por día, asistencia sanitaria y vivienda.

La Garantía Infantil Europea está financiada principalmente por el Fondo Social Europeo Plus y compromete a los estados a dedicar el 5% de la cantidad recibida.

Respecto a su financiación, Belarra ha propuesto elevar ese porcentaje al 7 u 8% y ha reclamado a las comunidades más ambición y un esfuerzo adicional para combatir la pobreza infantil que afecta a 2,6 millones de niños en España.

Durante su intervención, la ministra ha asegurado que no se habrá terminado la desigualdad mientras haya niños «que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si persiste la preocupación de los padres o madres por no pagar el alquiler y eso no les deja concentrarse en sus deberes».

Antes de la covid, España ya era el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil (un 27,4 %), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, pero algunos indicadores como el de carencia material severa «muestran que se han incrementado las desigualdades y deteriorado la situación de los colectivos más vulnerables», expone el documento.

El diagnóstico de la situación de la infancia indica que los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante, son los que se enfrentan a mayores dificultades.

Entre las medidas a implantar por distintos ministerios y por comunidades autónomas están la de garantizar la salud mental en los sistemas de atención primaria, los servicios de atención bucodental o la atención óptica o reducir el coste de medicamentos o de tratamientos esenciales para el desarrollo de la infancia.