«Hay que dejar de lado los complejos y creerse que podemos liderar proyectos de digitalización»

– Canarias acoge desde hoy la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, una cita que marcará el rumbo global sobre digitalización. Más allá de celebrarse en el archipiélago, qué beneficios pueden obtener las islas de la cita?

– Dice usted que 'más allá de que se celebre', sin embargo yo creo que es un dato muy importante porque es la primera vez que esta cumbre de la OCDE se celebra en Europa, dentro de Europa es la primera vez que se celebra en España y dentro de nuestro país, Canarias ha sido la elegida por el Gobierno español para que tenga lugar. Es un hecho relevante en sí, que tengamos a 50 delegaciones de ministros de economía digital de todo el mundo en un momento en el que la economía de este siglo XXI pasa por tres vectores clave: la sostenibilidad, la digitalización y la innovación, que van unidos. El debate sobre su presente y su futuro se hará en Canarias y es relevante porque nos coloca en el centro de uno de los principales temas que hoy se trata en el mundo. Además nos permitirá mostrar al mundo las capacidades y el trabajo que se hace desde Canarias junto al Gobierno de España en materia de digitalización. Esto es una oportunidad para que nuestras empresas se muestren y participen de encuentros 'b to b' (business to business). Podemos mostrar nuestras capacidades tecnológicas y las vinculadas a nuestra condición de región ultraperiférica (RUP), con nuestros incentivos fiscales que son un atractivo para atraer empresas y generar empleo vinculado a todo esto.

– Respecto a ese trabajo que se está desarrollando, ¿hay alguna iniciativa que nos pueda detallar?

– Por ejemplo, nos acabamos de presentar a la última convocatoria a los fondos del programa Retech, que están destinados al desarrollo de inteligencia artificial, ciberseguridad, blokchain... y aspiramos a captar para las islas entre 42 y 45 millones de euros para algunos proyectos que hemos presentado. Entre ellos uno que vincula la inteligencia artificial al turismo. Vincular estas tecnologías al principal motor económico de las islas y que desde ahí se puede traccionar hacia la digitalización es muy importante. Este proyecto lo lidera Canarias y junto a ella participan Baleares, Andalucía, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha. Para lograr estos fondos hay que presentarse a convocatorias con proyectos de excelencia. No nos viene asignados directamente, lo que supone un esfuerzo añadido porque supone trabajar con universidades y todo el ecosistema y buscar los mejores proyectos para competir y captar la financiación. Estamos aprovechando todas las oportunidades para contribuir a la diversificación económica de Canarias. Además, participamos en otros tres proyectos con otras comunidades, uno de blockchain, otro de gestión de recursos naturales usando inteligencia artificial y otro de ciberseguridad. Entre todos aspiramos a esos 42-45 millones.

– Por lo que usted cuenta la administración está caminando en la gestión de los fondos europeos, sin embargo, a nivel empresarial hay cierto escepticismo sobre que ese dinero llegue con celeridad por una deficiente gestión de lo público.

– Este proyecto es un ejemplo de que van saliendo aunque es complejo. Este programa se convocó en verano, nos presentamos, se ha trabajado y se resolverá a final de año. Una vez el Ministerio transfiera los fondos haremos el traslado de la financiación pero es todo un proceso. Son distintas las vías para acceder a los fondos. Hay algunos que a través de los Perte se presentan directamente las empresas, hay otros para las comunidades autónomas, otros que van por conferencias sectorial... Yo por ejemplo en empleo voy a recibir en el período 21-23 un total de 87 millones y los he ido recibiendo y ejecutando año a año. Cada convocatoria y perte tiene un procedimiento distinto y por eso, es difícil hacer un mapa de lo que está llegando y los impactos que están teniendo. En el de la inteligencia artificial tenemos mucha confianza de conseguirlo y empezar a ejecutarlo desde que lleguen los fondos para desplegar toda su potencialidad. Hay que decir que es algo que no existe y que hay que desarrollar algo nuevo. En nuestro departamento, desde luego, trabajamos siempre de forma coordinada con las universidades, nuestros centros de investigación, con las empresas... Tratamos de alinear a todos los agentes del ecosistema a la hora de hacer propuestas competitivas.

– Estos días se ha hablado mucho del Perte de los chip, que parece que es la 'gran esperanza' de las islas tras la pérdida de la Agencia Espacial Española y la Agencia de Supervisión e Inteligencia Artificial. ¿De qué manera puede beneficiarse Canarias porque las principales líneas de este Perte pasan por la creación de dos plantas de microchips que no se van a ubicar en el archipiélago?

– Aquí lo que hemos hecho otra vez es alinear a los agentes y hablar con los grandes expertos. Hicimos un análisis de capacidades y después nos fuimos juntos a Madrid a reunirnos con el comisionado del Perte chip, para decirles, esto es lo que ofrece Canarias para que vieran dónde están nuestras fortalezas y capacidades y ver dónde nos podemos enganchar al Perte chip. Ahora hay que esperar a que salgan las convocatorias y a partir de ahí, presentarse a proyectos competitivos. En las fábricas no estamos. El Gobierno de España está hablando con grandes empresas del sector y esas empresa decidirán donde instalarse. Nosotros hemos mostrado nuestras capacidades científicas, tecnológicas, de recursos humanos y también las que nos aporta un régimen fiscal único en Europa y que puede ser atractivo para las empresas. El Perte chip no solo son las dos fábricas. El Gobierno de España quiere generar una capacidad de país más amplia y que tiene que ver con otros procesos en la fabricación de microchips. Tenemos el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), tenemos el Instituto de Astrofísica de Canarias y un grupo de empresas que están desarrollando proyectos interesantes en esta materia.

– ¿Dónde están las fortalezas de Canarias en este campo?

– Nosotros tenemos mucha fortaleza en el diseño de microchips sin fabricación, por ejemplo. Primero hay que detectar oportunidades, después alinear a los agentes y después presentarse. Nosotros facilitamos esa concurrencia y que se conozca qué puede aportar Canarias a esa capacidad de país que se quiere crear.

– La economía digital representa a nivel nacional un 22% del PIB, ¿en qué niveles se mueve en Canarias? Y ¿Cuál es el horizonte?

– Hemos aprobado la Agencia Digital hasta 2025 para impulsar, con todos los fondos europeos, y avanzar. En materia de I+D+i, el 70% de la inversión que se hace es pública y el 22% es privada. En la península es más de un 50% privada y la pública es menor.

– ¿Hacen poco esfuerzo las empresa canarias?

– No diría yo eso porque hay voluntad por parte de las dos patronales, además de una necesidad. La economía está cambiando y es obligatorio estar ahí para ser competitivo. Digamos que nuestra estructura productiva, con el alto peso de los servicios y formada por micropymes y autónomos, no ayuda porque es más complejo. No es imposible y por eso es tan importante el proyecto del Retech de la inteligencia artificial en el turismo. Tenemos capacidades y empresas tecnológicas y un ecosistema de 'star-ups'. Tenemos todo eso para seguir creciendo. Hay un dato positivo, si vemos el INE, la aportación privada al I+D+i ha pasado del 2021 al 2022 de un 0,11% a un 0,13%. Pueden ser dos décimas pero implica que algo se está moviendo, que se está avanzando. Esto es un proceso y tenemos que trabajar todos juntos para avanzar. Europa marca un porcentaje del 3% entre público y privado y ese es nuestro objetivo para 2025. Otro detalle en este sentido que me gustaría añadir, está en la Ley de Presupuestos. La partida para la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) era en 2019, cuando llegamos, de 60 millones de euros; para 2023 el presupuesto va a ser de más de 100 millones de euros. Hemos recuperado el presupuesto de 2011. Llevábamos una década perdiendo presupuesto y en esta legislatura hemos empezado a recuperarlo.

– Da la sensación de que lo que falta es creérselo y pensar que se puede liderar proyectos en este campo.

– Se puede y lo demostramos pero adaptado a la realidad de Canarias. ¿Por qué no podemos optar al Perte del microchip? Tenemos que ver nuestras capacidades y ponerlas sobre la mesa sin complejos. Con el tema de inteligencia artificial, ¿por qué no vamos a poder liderar este proyecto en el turismo? Claro que sí podemos pero hay que creérselo y trabajar conjuntamente con universidades, empresas y administración. Es la clave pero insisto, tenemos oportunidades y hay que ir a por ellas.

– La cumbre d e la OCDE incluye un panel con el título 'las personas primero en la transformación digital', algo que parece que las administraciones han olvidado como ocurre con la Seguridad Social en las islas, con largas colas y la imposibilidad de los ciudadanos de ser atendidos y poder realizar sus trámites.

– Aquí hay dos hándicap. Uno de ellos trata de avanzar en la alfabetización digital del conjunto de los ciudadanos, que tenemos una brecha digital importante. Muchos de los fondos de Empleo van destinados precisamente a esto porque para cualquier trabajo las competencias digitales van a ser básicas. Lo segundo, las administraciones. La Agenda Digital de Canarias va dirigida a la modernización de las administraciones para ser más accesibles digitalmente. Ambas cosas deben ir de la mano porque si la brecha digital se incrementa no vale. Las personas deben ir primero pero debemos ir todos de la mano para que sea posible. Igual que las pequeñas empresas y autónomos, si no se incorporan a la digitalización no van a ser competitivos. Aquí tenemos un reto y tenemos instrumentos. Debe cambiar también la mentalidad, un empresario no debe pensar que por incorporar una tecnología ya se ha digitalizado. Tiene que ver cómo transformarse y cuál es su objetivo. Es un proceso constante. No es solo crear una página web. Esto es un error. Hay que hacer mucha pedagogía e implementar la cultura de la innovación. Las patronales están haciendo también aquí un gran trabajo.

– Hablando ahora de formación, son muchos los sectores que se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados para los puestos que ofertan y sin embargo, desde el SCE todos los años hay miles de euros este fin. ¿Qué falla?

– Los programas se aprueban en el Consejo General de Empleo con el visto bueno de las empresas y los sindicatos. Esa oferta la hemos ampliado y se han incorporado algunas vinculadas a big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, sector audiovisual, sectores renovables... Después trabajamos sectorialmente, mejorando la proactividad del SCE y los servicios que ofrece en intermediación a la empresa para ajustar la oferta y la demanda. Trabajamos permanentemente con los sectores, con los agentes para detectar dónde está ese desfase.

– Y ¿dónde está el desfase?

– Depende de los perfiles pero hay muchas personas desempleadas cuyo cualificación no se ajusta a los perfiles demandados. Por eso son tan importantes los certificados de profesionalidad para que respondan a lo que demandan las empresas y puedan reciclarse y adaptarse a las nuevas necesidades. En este trabajo permanente estamos para ajustarnos a un mercado laboral que se acelera y cambia y dar respuesta a lo que nos pide el tejido productivo.

– Es también consejera de Economía y quería preguntarle, cómo valora esas previsiones de recesión en Europa para 2023 y el impacto que tendría en la economía de Canarias.

– Con las previsiones me gusta hablar del momento presente. Ahora mismo, los datos hablan de un posible crecimiento de PIB de más del 6% gracias al excepcional comportamiento del sector turístico aunque hay que ser prudente. En empleo, tenemos datos de afiliación históricos que no se veían desde 2008.

– Sí, es así pero tenemos aún una tasa de paro del 17%. Eso es elevado.

– Es elevado, sí, pero pensemos desde cuándo no se bajaba del 20%. Hoy tenemos las cifras de 2008, de antes de la anterior crisis económica. En 2013 se dieron las peores cifras de paro y empleo con plena ocupación turística. Fueron peores que ahora con la covid, con una caída del 18% del PIB porque ahora ha habido medidas para mitigar ese impacto, como los ERTE. Esto ha hecho que la recuperación haya sido más llevadera.

– ¿Se siente satisfecha, entonces?

– Satisfacción nunca puede ser el término para hablar de los datos del paro. Estoy satisfecha de cómo se ha gestionado la crisis porque en esta ocasión se ha puesto por delante a las personas y ha habido medidas que han permitido salvar a empresas y personas vulnerables, además de proteger el empleo. Hay que seguir trabajando para crear empleo, actividad económica y mejorar la empleabilidad de los desempleados. Pero mirándolo con perspectiva, desde 2008 no teníamos una tasa de paro por debajo del 20%. Algo ha pasado entre una crisis y otra.