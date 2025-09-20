Canarias lidera las temperaturas máximas nacionales: La Aldea de San Nicolás roza los 39 grados

David Rodríguez Medina Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El calor y la calima siguen sin dar tregua a Canarias. Nueve de las diez temperaturas más altas del país han sido registradas en diferentes zonas del archipiélago, más concretamente en lugares situados en la provincia de Las Palmas. En La Aldea de San Nicolás el mercurio subió hasta los 38,6 grados a las 14.10 horas del mediodía, siendo la máxima de todo el territorio nacional. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de este domingo comenzarán a descender las temperaturas en todo el archipiélago y la calima comenzará a remitir a lo largo de la jornada.

El Puerto de Gran Tarajal, situado en el municipio majorero de Tuineje, registró la segunda máxima del día a nivel nacional, ya que el termómetro marcó 38 grados a las 12.20 horas del mediodía. En los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura el mercurio ascendió hasta los 37,7 y 37,1 grados respectivamente. Tan solo Écija, en Sevilla, logró entrar dentro de las diez zonas con las temperaturas más altas. El resto de lugares forman parte de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La isla que más zonas tiene con temperaturas que superan los 35 grados es Gran Canaria. En el Centro Insular de Turismo, en Maspalomas, se registraron 37,3 grados a las 13.20 horas del mediodía. En la zona de el Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, 37 grados, siguiendo ambas a la máxima expañola que se registró en La Aldea de San Nicolás. En el municipio de Mogán también se mantiene muy presente el calor, ya que anoche el mercurio subió hasta los 34 grados a las 00.05 horas de la madrugada, convirtiendo la velada en una noche tórrida. A las 15.20 de la tarde se registró una temperatura de 35,9 grados en el municipio sureño.

Según las previsiones de la Aemet, el archipiélago verá como a lo largo de este domingo las temperaturas comenzarán a decaer, sobre todo en las islas más centrales y orientales. A su vez, la calima irá remitiendo a lo largo de la jornada, suponiendo un alivio para los canarios ya que durante la semana ha provocado que en varias zonas de la isla de Gran Canaria la calidad del aire sea nefasta. Tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la de Las Palmas las temperaturas máximas serán de 29 grados y las mínimas de 22 grados.

Además, a partir de las 00.00 horas de este domingo la Dirección General de Emergencias retirará los avisos amarillos por altas temperaturas y por polvo en suspensión que mantenía para la jornada de este sábado.

