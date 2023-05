«Canarias será inhabitable dentro de seis años, vivimos en un 'apartheid'»

El Partido Nacionalista Canario afronta este 28M con el convencimiento de capturar el voto «de la resistencia, el voto de la ilusión y de todos aquellos canarios y canarias que están enfadados y quieren que se gestione para ellos y no para el que viene de fuera. Creo que la ola que se va a vivir el domingo a favor del PNC será inesperada para muchos, pero será tremenda. El canario está siendo consciente de que está siendo desplazado. Desplazados del centro de la ciudad, de la parte más próxima de su misma ciudad, de su medio e incluso los empresarios del Puerto se ven así, y en algún momento debemos controlar nuestro país», destaca José María Hernández, candidato del Partido Nacionalista Canario a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Su diagnóstico de la actual situación de Canarias es muy claro. «En seis años la situación en Canarias será irreversible, en términos demográficos, de servicios, de densidad de población, de vivienda, etc. Si no somos capaces de limitar la residencia, de limitar la compra de vivienda a extranjeros y otra serie de cuestiones, Canarias será inhabitable en seis años. Cada año entran 30.000 personas más en las islas y no hay servicio público que aguante esto, porque cuando creemos que estamos llegando a un objetivo, ese objetivo no sirve. Nosotros lo que queremos es una Canarias para que los canarios sean felices. Hemos hecho una Canarias donde el canario está excluido socialmente, vive en pobreza, salarios lamentables, etc. Y en todo este entorno observamos que todo el que viene es feliz. Un Gobierno tiene que trabajar para su gente. Ese debe ser el objetivo», recalca.

El PNC acude en solitario a estas elecciones y se consideran «el único partido nacionalista de Canarias, ya que en la actualidad hay otras dos opciones que aparentemente parecen canarias, pero CC es un partido regionalista de baja intensidad y después tenemos un engendro que no tengo claro qué es, ya que hablan del canarismo, que no sé si es que se dedican a los pájaros. Si somos nacionalistas es porque queremos construir nación y país. ¿Qué quieren construir los demás?», se pregunta José María Hernández.

Al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias le sorprende «cuando escuchas a Román y a Clavijo, y te da la impresión que son opositores. La Canarias defectuosa que tenemos la han construido ellos. Y en el caso de Clavijo es mucho más grave, ya que un hombre que se presenta a presidente del Gobierno y termina en el Senado corriendo, tras huir y abandonar su labor de oposición, ahora se nos vuelve a presentar con barba y playeras a la Presidencia del Gobierno. Es el mismo que abandonó hace cuatro años. Tenemos muchos políticos de plástico, los escuchas y no sientes ni emoción. El Partido Nacionalista Canario trabaja desde la identidad, con corazón y sentimiento», destaca.

«Son profesionales de la política. ¿De estos líderes cuál de ellos pagó alguna vez Seguridad Social? Los cabeceras de lista de CC, la mayoria de ellos, no ha trabajado nunca. La política no es un oficio, es la voluntad de servir a nuestro pueblo», concluye.

Para el Partido Nacionalista Canario es clave para las islas «revisar el acuerdo con la Unión Europea. No tenemos claro que el mejor acuerdo sea ser región ultraperiférica. Pensamos que el territorio de ultramar podría tener más posibilidades. Creemos que los canarios vivían mejor con los Puertos Francos que ahora, con libertad comercial. Ahora estamos secuestrados», apostilla.«Cuando se decidió ser región ultraperiférica nos encorsetaron, perdimos nuestras libertades comerciales, pero ahora estamos perdiendo hasta la libertad de propiedad. En Canarias estamos viviendo un momento en el que los derechos fundamentales se han perdido. No puedo tener un apartamento en el sur donde descansar. Pero dónde se ha visto eso. El derecho de la propiedad es inquebrantable para el PNC, así como el derecho a la libertad comercial. En Canarias las instituciones han construido un monopolio en casi todos los sectores. La sensación que tenemos en el PNC es que nos han convertido en extraños en nuestro propio país. Ahora mismo el canario vive un 'apartheid'. Hay calles en las que ya no hay comercios canarios, ya no podemos tener apartamentos, etc. Nos han secuestrado nuestro derechos. El PNC quiere construir un país para los canarios y canarias. El PIB ha crecido más de un 30%, pero el canario es más pobre que hace 30 años. ¿Este el país que estamos construyendo para los nuestros o para los inversores?».