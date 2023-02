De los calzoncillos de Roldán a Juan Bernardo

Un veterano del socialismo canario tiró de memoria este fin de semana: «Esto me recuerda el bochorno que vivimos con las imágenes de Luis Roldán (1943-2022) en calzoncillos, rodeado de prostitutas y con cocaína en la mesa». Se refería a la estampa vivida en mayo de 1994, cuando el entonces director general de la Guardia Civil fue pillado de esa guisa en un hotel y las imágenes aparecieron en la revista 'Interviú'.

Al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes no lo hemos visto, por suerte para todos, en calzoncillos, pero sí sin camisa, c on una prostituta a su lado y con la cama alborotada, así como posando en un club de alterne junto a un empresario invitado por él y, por lo que se va sabiendo, 'paganini' del tour de la corrupción.

A su sobrino Taishet Fuentes, que lo relevó como director general de Ganadería, también lo ha visto toda España en un hotel de la capital grancanaria con una toalla de cintura para abajo, con cara de ir algo 'perjudicado' y sobre una mesa como si la estuviera limpiando cual oso hormiguero... Y, por si fuera poco, están los mensajes que reflejan el antes y el después: la búsqueda de dinero para pagar esas fiestas.

Para rizar el rizo, un general de la Guardia Civil también entra en danza y lo mismo sale reunido haciendo presuntos favores a empresarios a cambio, supuestamente, de prebendas, que conocemos comentarios suyos sobre lo que supone vivir en África que transitan entre el machismo y el desprecio racista. Por no hablar de su empeño en colocar a una persona de su círculo más íntimo en alguna empresa en calidad de agente comercial y a razón de 3.000 euros al mes.

Pero en el PSOE lo que menos preocupa es el militar. Lo que tiene con el alma en vilo a las direcciones del partido en Canarias y a nivel federal es la capacidad de este escándalo de minar sus expectativas electorales. «Lo de Roldán nos hizo mucho daño, pero muchísimo», recordaba el veterano socialista.

La punta del iceberg

Así fue. La sombra de las corruptelas fue un elemento más en el declive del PSOE de Felipe González. Ahora, el caso Mediador aflora, y solo es la «punta del iceberg», según los investigadores, a menos de cien días de las elecciones autonómicas y locales y en un año de comicios generales.

Con todo ello, el PSOE canario está casi grogui y el federal notablemente enfadado. Ayer la portavoz socialista y ministra Pilar Alegría La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, admitió ayer el «bochorno» por el caso, pero acto seguido pidió a Alberto Núñez Feijóo que actúe «con la misma contundencia» ante posibles casos de corrupción en el PP.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Ferraz, Alegría dijo que nada más conocer la implicación del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo lo expulsaron del partido y le exigieron que entregara el acta.

«Para este partido este tipo de conductas que estamos conociendo nos abochornan y nos avergüenzan y no nos representan en absoluto. En cuanto tenemos información de este tipo actuamos con absoluta transparencia y contundencia. Nos gustaría también que en casos similares el PP actuase con la misma contundencia», dijo Alegría en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

En concreto, comentó que el líder del PP acudió a una comida en Ibiza junto al presidente del Consell, Vicent Marí, que está «imputado» por la adjudicación de un contrato para la grabación de un vídeo promocional de la isla en 2020 sin publicidad ni concurrencia pública.

«El PP ha intentado que la ciudadanía de Ibiza no conociese que su presidente está imputado y solicitar las declaraciones (judiciales) de este señor una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas», añadió Alegría, que cree que la visita de Feijóo a Ibiza sería una «magnífica oportunidad» para que ejerciera la «transparencia» con este caso.

Torres, al margen

De nuevo en clave canaria, la prioridad de los socialistas es que el caso no dañe la imagen de Ángel Víctor Torres. Para el PSOE, su principal activo electoral es el jefe del Ejecutivo, con un elevado grado de conocimiento y de valoración positiva en todas las encuestas hasta el momento.

Por eso sentaron como un tiro las declaraciones del intermediario Marco Antonio Navarro asegurando que Torres estaba al tanto de sus gestiones. La reacción ha sido recordar que Navarro tiene un pasado penal que obligaría a cuestionar sus afirmaciones. Pero sucede que más allá de lo dicho sobre si Presidencia sabía o no sabía, lo que nadie discute es que un diputado sin camisa con una prostituta, detenido y señalado por la Policía Nacional como la cúspide de una trama de presunta delincuencia organizada vinculada a la corrupción es una pesadilla para la marca PSOE. Más aún si no se sabe qué más hay en el iceberg.